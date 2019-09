70. urodziny WFDiF na Warszawskim Festiwalu Filmowym

W tym roku Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych świętuje swoje 70-lecie! Z tej okazji na Warszawskim Festiwalu Filmowym będzie można zobaczyć cztery z całego katalogu fenomenalnych produkcji, które zostały wyprodukowane właśnie przez WFDiF. Co ważne, pokazywane filmy to debiuty wspaniałych reżyserek i reżyserów, które zmieniły oblicze polskiego kina.reż. Agnieszka Smoczyńska , Polska 2015, 89Syreny zostają gwiazdami dancingów lat 80. XX wieku. Oryginalna i intrygująca opowieść o dojrzewaniu, będąca połączeniem musicalu, komedii i horroru z elementami groteski. Obsypany nagrodami najlepszy polski debiut reżyserski 2015 roku. Na festiwalu Sundance film otrzymał Nagrodę Specjalną Jury za unikalną wizję i design.reż. Katarzyna Rosłaniec , Polska 2009, 77Obsypany nagrodami najlepszy polski debiut reżyserski 2009 roku (nagroda na festiwalu w Gdyni). Kontrowersyjna historia o dorastaniu między szarą rzeczywistością a blichtrem życia na poziomie. Film obejrzało w kinach prawie 600 tysięcy widzów.reż. Marek Koterski , Polska 1984, 93Adaś Miauczyński (Marek Kondrat) dobiega do trzydziestki. Po raz pierwszy, po dłuższej nieobecności wraca do domu. Pierwszy z serii filmów, którego głównym bohaterem jest Adaś Miauczyński. Mistrzowskie autorskie kino balansujące między groteską a prawdziwym dramatem.reż. Wiesław Saniewski, Polska 1983, 118Rok 1967. Więzienna brama zatrzaskuje się za młodą kobietą, Klarą (Ewa Błaszczyk), skazaną za udział w aferze gospodarczej na nieadekwatną do winy karę dożywocia. Obsypany nagrodami film przez lata był zakazany przez cenzurę i uchodził za jeden z bardziej poszukiwanych filmów drugiego obiegu.