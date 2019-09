Alexander Skarsgård jako Randall Flagg w "Bastionie"

) idzie w ślady brata Billa i również zostanie ikonicznym czarnym złoczyńców z twórczości Stephena Kinga . Dołączył bowiem do obsady, gdzie wcieli się w personifikację Zła, doskonale znanego wszystkim Randalla Flagga.Nie jest on jedyną osobą, która w ostatnim czasie dołączyła do obsady. Angaż otrzymali również: Jovan Adepo ) jako Larry Underwood, Owen Teague ) jako Harold Lauder, Brad William Henke ) jako Tom Cullen i Daniel Sunjata ) jako Cobb.trafił na półki księgarni w 1978 roku i do dziś uważany jest za opus magnum Kinga . Akcja powieści rozgrywa się w rzeczywistości po apokalipsie. Z tajnego wojskowego laboratorium wydostał się wirus choroby podobnej do grypy, który zabił niemal całą ludzkość. Ocalali podejmują walkę o dalsze losy świata.Reżyserem serialu jest Josh Boone Stephen King przygotował scenariusz finałowego odcinka wraz z nowym zakończeniem."The Stand" będzie miał swoją premierę w przyszłym roku na platformie CBS All Access.