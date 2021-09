American Film Festival: Ida Lupino bohaterką retrospektywy

Niezależna reżyserka z Hollywood lat 50. Ida Lupino – drugą bohaterką retrospektyw podczas 12. American Film Festival (9-14 listopada 2021)

Podczas 12. American Film Festival przyjrzymy się twórczości Idy Lupino , jako jedna z nielicznych kobiet w historii kina była zarówno aktorką jak i reżyserką filmową. Jej filmy, powstające niezależnie od hollywoodzkich wytwórni m.in. " Zniewaga " (1950), " Nie bój się " (1950) czy " Bigamista " (1953), poruszały kontrowersyjne tematy społeczne. Ida Lupino pochodziła z brytyjskiej rodziny artystów. Karierę aktorską zaczęła już jako nastolatka – dzięki czemu bardzo wcześnie poznała mechanizmy napędzające Hollywood. Szansę na wyróżnienie znalazła w kinie noir, gdy zaczęła grać u boku Humphreya Bogarta (" They Drive by Night ", " High Sierra "). Gdy miała 32 lata zrezygnowała z intratnego kontraktu i wraz z dwom przyjaciółmi założyła niezależną wytwórnię "The Filmakers", która wyprodukowała 12 filmów fabularnych. Spośród nich Lupino połowę wyreżyserowała lub współreżyserowała, do 5 z nich napisała scenariusze, a w 3 zagrała."The Filmakers" robili niskobudżetowe filmy o zwykłych ludziach, straumatyzowanych kobietach i mężczyznach, dla których "amerykański sen" okazał się przykrym realistycznym dramatem. W historii kina kobiet Lupino kontynuowała tematy zainicjowane dwadzieścia lat wcześniej przez Lois Weber , takie jak kontrola urodzeń, aborcja, kara śmierci. Wprowadzając na wielki ekran problem gwałtu, niechcianej ciąży, bezpłodności, kobiecej kariery, bigamii Lupino musiała negocjować zarówno z cenzorami, przyzwyczajeniami Hollywoodu, jak i męskim punktem widzenia.. – mówi o Idzie Lupino Monika Talarczyk, filmoznawczyni, historyczka kina i programerka przeglądu.Retrospektywa przypomni wszystkie filmy Lupino z przełomu lat 40. i 50. Zobaczymy, m.in.: Niechciane " (1949). Sally ( Sally Forrest ), miła dziewczyna z małego miasteczka, zakochuje się w zgorzkniałym pianiście. Opuszcza rodzinny dom, by podążać za nim. Sama w drodze poznaje chłopaka, który okaże się jej bratnią duszą, kiedy pianista odrzuci jej uczucia. Niestety, z nieszczęśliwej miłości pozostanie jej pamiątka w postaci nieplanowanej ciąży. Sally trafi pod opiekę instytucji pomagającej młodocianym matkom, przez oddanie dzieci do adopcji. Lupino dobitnie pokazuje, jak wysokie koszty psychiczne ponosi kobieta, która ma w imię ochrony życia urodzić i oddać dziecko. Zniewaga " (1950). Ann pracuje w księgowości wielkich magazynów, właśnie zaręczyła się ze swoim chłopcem. Ojciec liczy co prawda, że córka pójdzie do college’u i zostanie nauczycielką matematyki, jak on, ale narzeczony proponuje małżeństwo, jakby była to inna opcja zatrudnienia. Niestety, po zejściu z wieczornej zmiany Ann zostaje zaatakowana przez gwałciciela. Był to jeden z pierwszych filmów o gwałcie w kinie amerykańskim. Jednak nie pada tu słowo gwałt (ang. rape), a mówi się o akcie przemocy. Autostopowicz " (1953), film drogi noir, prawie cały dziejący się na muszce rewolweru seryjnego mordercy. Ray ( Edmond O’Brien ) i Gilbert ( Frank Lovejoy ) wyjeżdżają na weekend na ryby. Męski wypad za miasto zamienia się w koszmar z udziałem autostopowicza, którego szuka już FBI. Film oparty na autentycznej historii seryjnego mordercy, Williama Cooka, zwanego "Billym", który terroryzował Amerykę w latach 1950-51, zabijając w drodze 6 osób.***Na 12. American Film Festival zapraszamy od 9 do 14 listopada, do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty. Karnety w cenach 290 zł lub 275 zł (dla osób posiadających Kartę Klubu Przyjaciół KNH) będzie można kupić od 28 września poprzez stronę americanfilmfestival.pl . Również tam od 30 września dostępne będą akredytacje dziennikarskie (w cenie 200 zł) i akredytacje branżowe (w cenie 290 zł). Na online’ową część 12. AFF zapraszamy w dniach od 1 do 14 grudnia 2021. Szczegóły na temat wirtualnej odsłony festiwalu podamy wkrótce.