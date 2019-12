Amerykańskie kina wciąż skute disneyowskim lodem

Zgodnie z tradycją weekend po Święcie Dziękczynienia nie należał do najbardziej dochodowych w amerykańskich kinach. Niemal żadna z wytwórni nie odważyła się wprowadzić w tym czasie filmu na ekrany. Wyjątkiem jest studio STX, wypuściło na ponad 2 tysiącach kopii znaną już polskim widzom animację. Rezultat okazał się jednak tragiczny - inspirowana niemieckimi zabawkami produkcja zarobiła na starcie zaledwie 660 tysięcy dolarów i wylądowała na dalekim 14. miejscu box office'u.Pozycję numer jeden zachowała, która zgarnęła w miniony weekend 34,7 mln dolarów. Łącznie na koncie disneyowskiego megahitu jest już 337,6 mln. Do poprawienia finansowego wyniku pierwszej części z 2013 roku brakuje jeszcze nieco ponad 60 milionów.Oczko niżej znalazł się kryminałz zarobkiem w wysokości 14,1 mln. Od czasu premiery dzieło Riana Johnsona zdołało wyciągnąć z portfeli widzów 63,5 mln $. Jeśli w kolejnych tygodniach film będzie notował niewielkie spadki popularności, uda mu się pokonać barierę 100 milionów dolarów wpływów.O krok od przekroczenia magicznej granicy znajduje się dramat sportowyz Mattem Damonem i Christianem Bale'em w rolach głównych. W ciągu czterech tygodni od premiery widowisko zarobiło 91,1 mln $. Wynik z ostatnich trzech dni to 6,5 mln.Pierwszą dziesiątkę zamykaz utargiem w wysokości miliona dolarów. Przez ostatnich 10 tygodni inspirowany komiksami DC film przyniósł producentem przychody w wysokości 332,1 mln.W przyszły weekend o zawartość portfeli amerykańskich widzów powalczą m.in. widowisko, horrororaz nowy film Clinta Eastwooda