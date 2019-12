BIULETYN: "Daybreak" skasowane, "Miecze cesarza" do realizacji

Netflix kasuje postapokaliptyczny serialpo jednym sezonie. [za: The Hollywood Reporter]Disney szykuje dla swojej stacji ABC serial-antologię. Jego akcja rozgrywać się w disnejowskim uniwersum baśniowym i zaludni je nowymi bohaterami, złoczyńcami i magicznymi istotami, by opowiedzieć o miłości we wszystkich jej formach. [za: Deadline] Michelle Randolph znaleźli się w obsadzie thrillera. Będzie to historia studentki, która zaryzykuje życie swoje i swoich przyjaciół, kiedy spróbuje odkryć, co oznacza jej powtarzający się koszmar senny o dziewczynie i zamaskowanym szaleńcu. Obraz wyreżyseruje według własnego scenariusza Christopher McGowan. [za: Deadline] Ali Larter będzie jedną z gwiazd serialu komediowego stacji FOX. Wcieli się w samotną matkę, która w wieku 40 lat postanawia w końcu spełnić swoje marzenie o zostaniu cheerleaderką zawodowej drużyny futbolu amerykańskiego. Wśród producentów serialu jest Ben Stiller . [za: The Hollywood Reporter] Marta Nieto zagrają u boku Tomasza Kota w filmie. Film będzie historią odnoszącego sukcesu biznesmena, do którego na lotnisku podchodzi chętna do rozmowy kobieta. Ma on jednak mało przyjazne intencje... Obraz wyreżyseruje Kike Maíllo . [za: Deadline] Jimmie Fails dołączył do obsady nowego filmu Kornéla Mundruczó . Będzie to historia kobiety pogrążonej w żałobie po stracie dziecka podczas porodu w domu. [za: Collider]Legion M we współpracy z Weta Workshop szykują serial na podstawie cyklu fantasy Briana Staveleyaznanego w Polsce pod tytułem. Na pierwszy ogień pójdą "Miecze cesarza". Ginie cesarz Annuru, zamordowany przez nieznanych wrogów. Jego córka i dwaj synowie, rozrzuceni po świecie, robią, co w ich mocy, żeby pozostać przy życiu i zdemaskować zdrajców. Każde z nich podąża jednak własną życiową drogą wybraną przez ojca, a na ich losy wpływają działania odwiecznych nieprzyjaciół i nieodgadnione zrządzenia bogów. [za: Deadline]Jeszcze przed premierą serialuCBS All Access zleca realizację drugiego sezonu. [za: The Hollywood Reporter], nowa powieść Jeffa Lindsaya , autora, zostanie zmieniona w serial. Książka przedstawia nowego antybohatera Rileya Wolfe'a, który jest współczesnym Robinem Hoodem. Na jego celowniku są bogaci i potężni, którzy w niecnych celach wykorzystują swoją pozycję. Choć nie lubi zabijać, nie cofnie się przed niczym, aby potężni zapłacili za swoją samowolę. To zaś sprawia, że jego tropem podąża agent FBI Frank Delgado... [za: Deadline] Richard Kind zagrają główne role w niezależnej komedii. Jest to historia dwóch niezwykle pretensjonalnych aktorów, których nikt w Nowym Jorku nie chce już zatrudniać. Postanawiając więc przenieść się do Fargo w Dakocie Północnej, gdzie zamierzają rozpocząć teatralną rewolucję. [za: Deadline]Netflix zleca realizację drugiego sezonu serialu. [za: The Hollywood Reporter] Finlay MacMillan zagrają główne role w filmie. Będzie to opowieść o Benie i jego siostrze-bliźniaczce Ann, którym grozi eksmisja z domu po śmierci matki. Postanawiają więc dokonać dziwacznej kradzieży ulicznego dzieła sztuki. [za: Deadline]Netflix wygrało walkę o prawo realizacji filmuna podstawie scenariusza Colina Bannona. Bohaterką filmu będzie Hillary Hall, która przed dwoma laty cudem uniknęła śmierci podczas ryzykowanej wspinaczki bez asekuracji. Teraz szykuje swój comeback i jako cel wybrała "dziewiczą" skałę w Chinach mierzącą 1200 metrów. Podczas próby zdobycia ściany Hillary będzie walczyć z wewnętrznymi demonami jak również paranormalnymi siłami, które wszelkimi sposobami chcą ją powstrzymać. [za: Deadline]