BIULETYN: "Baby Shark" serialem animowanym

Nickelodeon zleca realizacją serialu animowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt powstaje na przebojowym wideo, który na YouTubie został obejrzany prawie 3 mld razy. [za: The Hollywood Reporter]Firma producencka Danny'ego DeVito nabyła prawa do ekranizacji książki Dana Fagina. W książce opisana została historia walki grupy rodzin z rządem i korporacjami odpowiedzialnymi za składowisko odpadów przemysłowych, przez które w okolicy wybuchła epidemia chorób nowotworowych. [za: Deadline] Michael Fimognari został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Będzie to ekranizacja powieści Lauren Oliver wydanej w Polsce pod tytułem "Replika". Gemma ma kompleksy. Od zawsze była chorowita i dużo czasu spędzała w szpitalach – nosi po nich pamiątkę w postaci blizny w okolicy serca. W szkole koleżanki jej dokuczają, chłopaki z klasy nie interesują się nią i nie ma przyjaciół. Rodzice chcąc wynagrodzić córce trudne dzieciństwo, trzymają ją pod kloszem, ale to nie wpływa dobrze na Gemmę. Gdy pojawia się okazja wyjazdu na wycieczkę na Florydę, dziewczyna postanawia wyrwać się ze swojej miejscowości i na chwilę zapomnieć o swoich troskach. Niestety, w ostatniej chwili rodzice zakazują jej wyjazdu. Gemma podsłuchuje ich rozmowę i dowiaduje się, że ma to związek z tajemniczą kliniką w Heaven, znajdującą się na wyspie niedaleko miejsca, gdzie miała jechać. Postanawia więc uciec z domu i sprawdzić, co tak naprawdę tam się stało. [za: The Hollywood Reporter] Ivan Sergei dołączył do obsady- metaserialu inspirowanego. Zagra męża Tori Spelling , byłego hokeisty, który liczy na karierę w stacji sportowej. [za: Deadline] Jimmy Tatro dołączył do obsady komedii Judda Apatowa inspirowanej życiem komika Pete'a Davidsona , który też w filmie wystąpi. [za: The Hollywood Reporter] Cush Jumbo zagrają dwie z czterech głównych ról w serialu brytyjskiej stacji Channel 4. Będzie to dekonstrukcja dwóch związków połączona z mroczną zagadką kryminalną. Punktem wyjścia jest pożar i śmierć żony szanowanego doktora oraz trójki dzieci. Szybko okazuje się, że to nie ogień był przyczyną zgonów. Podejrzenia padają najpierw na męża, który z poparzeniami trafił do szpitala, a potem także na inne osoby sennej społeczności szkockiego miasteczka. [za: Deadline] Ike Barinholtz wyprodukuje i być może również wystąpi w serialu komediowym stacji Amazon. Będzie to historia kobiety odnoszącej sukcesy w polityce, która po wybuchu skandalu musi opuścić Waszyngton. Bohaterka wraca do rodzinnego miasteczka w Ohio, gdzie pomoże swojej 12-letniej siostrzenicy wygrać szkolne wybory. Sprawa skomplikuje się, kiedy okaże się, że przeciwnikiem dziewczynki jest syn mężczyzny, który 30 lat wcześniej w szkolnych wyborach pokonał bohaterkę. [za: The Hollywood Reporter] Sandi Tan zamierza wyreżyserować film na podstawie autobiograficznej książki Elif Batuman. Jest to opowieść o młodej dziewczynie, która zakochuje się w koledze z klasy, przez co zaczyna podejmować decyzje, którym zawdzięcza tytułowy przydomek. [za: The Playlist]BBC zaprezentowało pierwsze zdjęcie z telewizyjnej dylogii "Worzel Gummidge" przedstawiające tytułowego bohatera, stracha na wróble, który ożywa na farmie Scatterbrook. W roli tytułowej wystąpił Mackenzie Crook , który jest też reżyserem i scenarzystą całości. Projekt składać się będzie z dwóch film zatytułowanych