BIULETYN: "Easy" dostaje trzeci, ostatni sezon

Netflix zamawia trzeci sezon serialu, który będzie zarazem ostatnim. [za: Deadline] Robert Rodriguez został pozwany przez producenta Sergei Bespalov twierdzi, że przez reżysera powstały opóźnienia w realizacji filmu, które zwiększyły budżet o 20 milionów dolarów. Bespalov musiał znaleźć zewnętrznego inwestora, który teraz twierdzi, że producent jest winny 10 milionów dolarów. [za: Deadline] Hugh Laurie zostanie gwiazdą komediowego serialu HBO. Akcja rozgrywać się będzie w przeszłości, a aktor wcieli się w postać kapitana tytułowego statku. [za: Deadline] Jane Levy znalazła się w obsadzie. Serial-antologia ma pokazywać, co się stanie , kiedy szanowani ludzie zaczną zachowywać się w sposób nie do zaakceptowania przez otoczenie. [za: Deadline] Nell Tiger Free zagrają dwie z trzech głównych ról w serialu Apple'a, który wyprodukuje M. Night Shyamalan . Będzie to historia małżeństwa, które wynajmuje nianię do opieki nad ich niemowlakiem. [za: Deadline]