BIULETYN: "Kobieta idzie na wojnę", "Faworyta" nagrodzone

Islandzki kandydat do Oscara,, jest tegorocznym laureatem Lux Award przyznawanej przez Parlament Europejski. [za: The Hollywood Reporter]Twórcyprzygotują dla stacji CW kolejny serial. Projekt nosi tytuł "i będzie to muzyczna komedia, dla której inspiracją są królewny z czterech popularnych bajek. Zostaną one jednak przekształcone we współczesne młode kobiety, mieszkanki Nowego Jorku, które wspólnie zamierzają zmienić świat i ułożyć sobie szczęśliwe życie na własnych warunkach, nie czekając na królewiczów na białych koniach. [za: Deadline]Blumhouse wyprodukuje dla Amazonu cykl ośmiu powiązanych ze sobie tematycznie thrillerów. [za: The Hollywood Reporter]Stacja CW zleca produkcję serialu na bazie powieści Theodory Goss. Jest o historia dwóch kobiet z wiktoriańskiego Londynu, które odkrywają, że są przyrodnimi siostrami. Jedna jest córką Jekylla, druga córką Hyde'a. [za: Deadline] Jack Cutmore-Scott napisze scenariusz i będzie gwiazdą serialu komediowego stacji ABC. Ma on opowiadać o tym, jak pozornie nic nieznaczące wybory prowadzą do zmieniających życie konsekwencji. [za: Deadline] Lance Reddick dołączył do obsady widowiska. Nie ujawniono, kogo zagra. [za: Deadline] Antoine Fuqua otrzyma honorowe wyróżnienie podczas lutowej gali wręczenia nagród dźwiękowców filmowych. [za: The Hollywood Reporter]Na dwa tygodnie przed ceremonią wręczenia Brytyjskich Niezależnych Nagród Filmowych, ogłoszono zwycięzców w kategoriach technicznych. Wielkim wygranym jest, która zdobyła pięć statuetek: za casting, zdjęcia, kostiumy, charakteryzację i scenografię.wygrało w kategoriach muzyka i dźwięk,- montaż, a- efekty. [za: The Hollywood Reporter] Spencer Garrett dołączyli do obsady filmu Jaya Roacha o molestowaniach w stacji Fox News, których dopuszczał się szef kanału Roger Ailes. [za: Deadline] Mary Lambert została wybrana na stanowisko reżysera thrillera. Scenariusz przygotuje Sean Hood . Będzie to ekranizacja powieści Miry Grant o ekipie dokumentalistów, którzy przygotowują dokument o mitycznych syrenach. Nikt nie spodziewał się, istoty te naprawdę się pojawią. Nie spodziewano się również, że będą miały zęby... [za: Variety] Joe Pantoliano zagra główną rolę w filmie Seana Cisterny. Przechodzący kryzys moralny szef korporacji porzuca pracę i wraca do rodzinnej posiadłości we Włoszech, gdzie odkrywa, że winnica jest na skraju upadku. Postanawia więc ją uratować nie bacząc na konsekwencje. Dwójka członków rodziny spróbuje go powstrzymać, zanim przedsięwzięcie wymknie się spod kontroli. [za: The Hollywood Reporter]Bert & Bertie wyreżyserują dla Amazonu film. Będzie to thriller SF inspirowany mitem o Eurydyce, driadzie, córce Apolla, żonie Orfeusza. [za: Deadline] Kumail Nanjiani zagra w jednym z odcinków serialu, który dla CBS All Access przygotowuje Jordan Peele . [za: The Hollywood Reporter]Will Forte i Heidi Gardner użyczą głosu bohaterom serialu animowanego stacji Syfy "Alien News Desk". Projekt opowiadać będzie o prowadzących kosmiczny serwis informacyjny specjalizujący się w wiadomościach o najdziwniejszej rasie we wszechświecie - ludziach. [za: The Hollywood Reporter] Gary Oldman został producentem serialu powstającego dla stacji FOX pod tytułem. Będzie to ekranizacja cyklu powieściowego Davida Baldacciego, którego pierwszy tom został wydany w Polsce jako "Dzień zero". John Puller jest agentem Wojskowego Wydziału Śledczego i otrzymał rozkaz, by zbadać sprawę makabrycznego zabójstwa. Pułkownik wywiadu Matthew Reynolds został zamordowany wraz ze swoją żoną i dwojgiem nastoletnich dzieci. Puller błyskawicznie dociera na miejsce, do sennego miasteczka w Wirginii Zachodniej, i ku swemu zdumieniu odkrywa kolejne zwłoki – policjant pilnujący miejsca zbrodni został powieszony. [za: Deadline]Netflix zamawia serial. Będzie to ekranizacja powieści Johna Marrsa, która w Polsce została wydana pod tytułem "Dopasowani". Od czasu, gdy naukowcy odkryli, że każdy człowiek posiada gen, który dzieli tylko z jedną osobą na całym świecie, miliony ludzi zdecydowały się na badania DNA, aby znaleźć idealnego partnera. Oto pięć kolejnych osób znajduje swoje drugie połówki. Okazuje się jednak, że perfekcyjnie dopasowane bratnie dusze, które wskazały testy genetyczne mają swoje sekrety. Niektóre szokujące a nawet bardzo niebezpieczne... [za: The Hollywood Reporter]RatPac Dune pozbywa się praw do widowisk, w których produkcji studio brało udział we współpracy z Warner Bros. Chętni będą mogli je kupić na serii aukcji, z których pierwsza powinna przynieść około 250 mln dolarów. RatPac Dune "maczało" palce przy praktycznie wszystkich produkcjach Warner Bros. ostatnich kilkunastu lat, więc prawa, choć mniejszościowe, są niezwykle atrakcyjne. [za: Deadline]