BIULETYN: "Obóz Kikiwaka" z piątym sezonem

Disney Channel zamawia piąty sezon serialu. Zdjęcia rozpoczną się jesienią. [za: Deadline] Seann William Scott zagra w serialu komediowym utrzymany w stylistyce dokumentu. Będzie to opowieść o dwójce kuzynów, którym towarzyszy ekipa dokumentalistów rejestrujących ich próby realizacji swojego marzenia. Scott zagra pastora, głowę lokalnej społeczności, który stanowi figurę ojca dla głównych bohaterów. [za: The Hollywood Reporter] Ser'Darius Blain i Ray Cham znaleźli się w obsadzie serialustacji FOX. Będzie to opowieść o grupie osób, które biorą udział w reality show mającym na celu znalezienie obsady widowiska baletowego "Jezioro łabędzie". [za: Deadline]John Franzese Jr., syn drugiej najważniejszej osoby w mafijnej rodzinie Colombo, doczeka się swojej biografii filmowej. W latach 80. czynnie uczestniczył w działalności mafii. Potem uległ nałogowi narkotykowemu i został odrzucony przez rodzinę. Mieszkał na ulicy, w końcu pozbierał się. Został włączony do programu ochrony świadków. W 2010 roku składał w sądzie zeznania przeciwko własnemu ojcu. [za: Variety]Powstanie film inspirowany muzyką 11-krotnie nominowanej do Oscara Diane Warren . Scenariusz przygotuje Tamara Chestna . [za: Deadline] Malin Akerman zagrają rodzeństwo w serialu komediowym. Będzie to opowieść o życiowych perypetiach trójki rodzeństwa, po tym jak mąż jednej z nich postanawia się z nią rozwieść. [za: The Hollywood Reporter]