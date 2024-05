Ten podejrzany z kryminału "Na noże 3" był w łóżku z Emmą Thompson

"Na noże 3" z coraz większą obsadą

Na razie o filmie " Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery " wiemy niewiele. Oprócz tytuły przez cały ten tydzień ogłaszane były nazwiska osób, które w filmie wystąpią. Craigowi towarzyszyć będą:A teraz dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączył kolejny aktor z wysp brytyjskich -. Pochodzi on z Irlandii i ma 31 lat. Przełomem w jego karierze była rola pracownika seksualnego w filmie. Znacie go również z serialu, w którym wystąpił także Tom Hardy . Wkrótce zobaczymy go zaś w katastroficznej produkcjiruszą latem. Za reżyserię odpowiada oczywiście. Jest on również autorem scenariusza.Premiera kryminału przewidziana jest na przyszły rok na platformie Netflix.