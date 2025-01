Wybieramy 10 motywujących filmów na rozpoczęcie Nowego Roku

Duet reżyserów/scenarzystów Tyler Nilson Michael Schwartz zapraszają do świata ubogich ludzi o wielkich marzeniach. Główny bohater Zak, chłopak z zespołem Downa, chciałby zostać profesjonalnym zawodnikiem wrestlingu. Postanawia uciec ze strzeżonego ośrodka do szkoły dla adeptów sportu w Karolinie Północnej. Gdy jego drogi przecinają się z drobnym złodziejaszkiem Tylerem, ma do pokonania jeszcze wiele kilometrów. Obaj ruszają w tym samym kierunku, uciekając przed dawnym życiem i goniąc za celem. Do wyprawy dołącza się Eleanor, wychowawczyni z zakładu, która odwiezie Zaka do placówki. Współczesna wersja opowieści o Hucku Finnie uderza z taką mocą dzięki dodatkowemu dramatycznemu bagażowi. Twórcy nie uciekają od trudnych tematów, ale napawają optymizmem. Bo każda przeszkoda jest problemem do pokonania, a marzenie celem możliwym do spełnienia.