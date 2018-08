BIULETYN: "Wonder Women" najlepszym filmem SF&F roku

Wręczono jedne z najważniejszych nagród w świecie fantastyki - Hugo. W kategoriach filmowych i serialowych wygrały:za odcinek "The Trolley Problem". [za: Locus Online] Michelle Keegan zagrają główne role w komedii. Jest to historia mężczyzny cierpiącego na zaburzenia dwubiegunowe, którego dziewczyna postanawia porzucić miasto. Bohater musi zdecydować, czy odejść wraz z nią, czy też rzucić ją i pozostać lojalnym wobec kumpli. [za: Deadline] Ben Barnes zagra jedną z głównych ról w dramacie stacji BBC One. Wcześniej angaż otrzymała Julia Ormond . Sześcioodcinkowy serial opowie historię kobiety i młodszego od niej o 25 lat mężczyzny. Rodzina bohaterki sądzi, że jest on typowym łowcą posagu. Tym bardziej, że jego przeszłość spowija mrok tajemnicy. [za: Deadline] David Arquette znalazł się w obsadzie niezależnego dramatu w reżyserii Danny'ego A. Abeckasera . Fabuła inspirowana jest prawdziwą historią, która miała miejsce w 1957 roku. Wtedy to lokalny policjant powstrzymał ambitne plany mafioza Vito Genovese i zaproszonych przez niego do miasteczka Apalachin 50 najbardziej liczących się członków mafii. [za" Deadline] Danny Pudi dołączył do obsady komedii. Jest to historia dwóch par, które mają mieszane uczucia co do posiadania dzieci. Postanawiają więc rozwiązać ten problem decydując się na wspólne wychowanie jednego dziecka. [za: Deadline]Na efekt box-office'owego sukcesunie trzeba było długo czekać. New Line właśnie kupiło scenariusz romantycznej komedii skierowanej do amerykańskiej widowni azjatyckiego pochodzenia pod tytułem. Tytuł odnosi się do chińskiego święta singli, które obchodzone jest 11 listopada. [za: Deadline]Sony kupiło scenariusz horroru, którego autorami są Patrick Melton Marcus Dunstan . Szczegóły fabuły nie zostały na razie ujawnione. Projekt określono jako coś w stylu. [za: Deadline] Sandra Echeverria zagrają główne role w komedii. Jest to historia kobiety, która zakochała się w uroczym sprzedawcy materacy. Wkrótce okazuje się, że oboje wyjadą na wypoczynek do kurortu. Pech sprawi, że mężczyzna zapomni leków, dzięki którym trzymał pod kontrolą objawy licznych zaburzeń. Czy w takich warunkach uczucie może przetrwać? [za: Deadline]