BIULETYN: Koniec "Zabójczych umysłów" po 15 sezonach

CBS zapowiada koniec serialu. Stacja zamówiła 10 odcinków 15. sezonu i na tym będzie koniec. [za: The Hollywood Reporter]został uznany najlepszym filmem dokumentalnym podczas gali wręczenia nagród Cinema Eye Honors. Listę nagrodzonych znajdziecie TUTAJ . [za: The Hollywood Reporter]Netflix zamawia serial. Będzie to ekranizacja trylogii "Grisza" Leigh Bardugo. Ravka, niegdyś potężna i dumna, jest dziś otoczona przez wrogów i rozdarta przez Fałdę Cienia: pasmo nieprzeniknionej ciemności, w której czają się przerażające potwory. Niespodziewanie pojawia się nadzieja: samotna, młodziutka uciekinierka jest kimś więcej, niż się wydaje... Alina Starkow nigdy w niczym nie była dobra. Kiedy jednak pułk, z którym podróżuje przez Fałdę, zostaje zaatakowany, a jej najlepszy przyjaciel Mal odnosi ciężkie rany, Alina musi coś zrobić. Odkrywa w sobie uśpioną moc, która ratuje Malowi życie – moc, która może też okazać się kluczem do wyzwolenia wyniszczonego przez wojnę kraju. [za: Deadline] Sam Raimi wyprodukuje dla stacji Lionsgate horror. Będzie to pełnometrażowa wersja krótkometrażówkiz 2016 roku. Jej reżyser, Angel Gómez Hernández , nakręci też nową wersję. Scenariusz napisze Zak Olkewicz . Krótkometrażówka opowiadała historię kobiety będącej w trakcie procesu rozwodowego, która zaczyna bać się, że jej małe dziecko zostanie porwane przez złe moce. [za: The Hollywood Repoter] Liesl Tommy została wybrana na stanowisko reżyserki filmudla studia MGM. Będzie to kinowa biografia Arethy Franklin. [za: The Hollywood Reporter] Henry Winkler dołączył do obsady filmu Wesa Andersona . Na razie nie ujawniono szczegółów jego roli. [za: The Hollywood Reporter]