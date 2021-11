Rusza American Film Festival. Oto 10 filmów, których nie można przegapić

Wyróżniony Nagrodą Publiczności oraz Wielką Nagrodą Jury na festiwalu Sundance dokument, który wyreżyserował znany m.in. z zespołu The Roots Questlove . " Summer of Soul " to opowieść o Harlem Cultural Festival, który, choć odbywał się w tym samym lecie 1969 roku co Woodstock, (niesłusznie) nie zyskał równie ikonicznego statusu. Questlove przywraca wydarzeniu sprawiedliwość, opowiadając o tym, jak największe gwiazdy czarnej muzyki (m.in. Nina Simone B.B. King czy Stevie Wonder ) dały wyraz jedności w trudnych czasach, grając szereg rewelacyjnych koncertów. Dla fanów wielkiej muzyki i wielkiej sprawy.