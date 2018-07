BIULETYN: Zdjęcie z "Shazama", wideo ze "Stranger Things"

Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB — Stranger Things (@Stranger_Things) 16 lipca 2018







Do sieci trafiło nowe zdjęcie z komiksowego widowiska. [za: EW]Sophia Bush i Michael Dorman zagrają główne role w filmie. Fabuła inspirowana jest piosenkąi opowiada o mającym problemy piosenkarzu, który odnawia związek z dawną ukochaną. Niestety toksyczna przeszłość i osobiste demony pary kochanków zagrażają relacji. Film wyreżyseruje Justin Corsbie według scenariusza, który napisał do spółki z Craigiem Ugoretzem. [za: Deadline] Trace Lysette zagra główną rolę w niezależnym filmie. W obsadzie jest też transseksualna aktorka Rain Valdez . W sumie w filmie ma znaleźć angaż aż 10 transpłciowych aktorów.będzie historią miłosną rozgrywającą się we współczesnym Los Angeles. [za: The Hollywood Reporter] Lauren Ridloff zagra pierwszą w historii serialuistotną dla fabuły niesłyszącą bohaterkę. Zagra Connie, która pojawia się też w komiksach, choć tam nie była osobą niesłyszącą. [za: Deadline]W sieci pojawił się wiralowy klip promujący trzeci sezon, w którym pojawia się nowa postać grana przez Mayę Hawke . [za: Twitter] Chad Michael Murray znalazł się w obsadzie świątecznego filmu stacji Hallmark. W obsadzie jest też Jessy Schram . Jest to historia kobiety, na którą spada obowiązek upewnienia się, że trzech synów jej szefa przyjedzie do domu na święta. Kiedy nastąpi niespodziewany atak zimy, kobieta w towarzystwie kolegi z pracy (w tej roli Murray ) oraz najstarszego syna szefa jedzie samochodem, by zdążyć na Boże Narodzenie i jednocześnie stara się ugasić rodzący się romans. [za: EW] Deborah Ayorinde dołączyła do obsady trzeciego sezonu. Zagra córkę jednego z głównych bohaterów, emerytowanego detektywa policji stanowej Wayne'a Hayesa, w którego wcieli się Mahershala Ali . [za: Deadline] Laura Dreyfuss i Rahne Jones dołączyły do obsady kolejnego serialu Ryana Murphy'ego . Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie tyle, że jego bohaterem będzie bogaty mieszkaniec Santa Barbary, któremu marzy się wielka kariera polityczna. Każdy sezon ma być poświęcony innym wyborom, w których bohater grany przez Bena Platta będzie brał udział. [za: Deadline]