Ben Affleck w połączeniu "Dzikiej drogi" i "Zjawy"

Studio Universal Pictures nabyło prawa do ekranizacji powieściautorstwa Kate Alice Marshall. Gwiazdą ekranizacji ma być Ben Affleck Książka jest opisywana jako "naładowane girl power" połączenie. Jej bohaterką jest Jess, nastolatka, która wyszła z urazem z wypadku samochodowego, w którym zginęła jej matka. Dziewczynka musi przeprowadzić się do mieszkającego w kanadyjskiej dziczy ojca i zaadaptować do nowych warunków. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności Jess zostaje sama z dala od jakiejkolwiek pomocy, jedynie w towarzystwie psa swojego ojca. Odkryje jednak, że jest silniejsza niż myślała. Affleck zagra ojca i wyprodukuje film w swoim studiu Pearl Street Films. Scenariusz napisze Lori Evans Taylor