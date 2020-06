Ben Whishaw na linii frontu brytyjskiej służby zdrowia

Nagrodzony Złotym Globem i Emmy Ben Whishaw (" Skandal w angielskim stylu ") zagra główną rolę w realizowanym dla BBC i AMC serialu "This Is Going To Hurt".To ekranizacja wspomnień komika oraz byłego lekarza Adama Kaya. Spisana potajemnie po niekończących się dyżurach, bezsennych nocach i pracujących weekendach książka przedstawia okres w życiu autora spędzony na linii frontu brytyjskiej służby zdrowia. Na zmianę zabawne, przerażające i wzruszające zapiski omawiają wszystko, co chcieliście wiedzieć – i sporo rzeczy, o których wolelibyście nie wiedzieć – o życiu lekarzy na oddziale i poza nim (opis wydawcy).Kay napisze scenariusz i będzie jednym z producentów przedsięwzięcia. Za kamerą stanie Lucy Forbes (" The End of the F***ing World "). Whishawa zobaczymy w tym roku w bondowskim widowisku " Nie czas umierać ", gdzie ponownie wcieli się w kwatermistrza Q.