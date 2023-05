Benedict Cumberbatch w opowieści o żałobie

Tajemnicza istota przewodnikiem po żałobie

Film powstanie na kanwie Cumberbatch zagra młodego ojca dwóch synów, którego świat legł w gruzach wraz ze śmiercią żony. Wtedy w jego życiu pojawia się tajemnicza istota zrodzona z jego dzieł jako ilustratora. Zwana "Krukiem" staje się częścią codzienności bohaterów i przewodnikiem na drodze do odbudowania rodziny po straszliwej tragedii.Powieść Portera została przez Sunday Times uznana za jedną ze 100 najlepszych książek XXI wieku. W 2018 roku została przeniesiona na teatralne deski w Dublinie. Ta adaptacja okazała się wielkim sukcesem.Za kinową wersję odpowiadać będzie Dylan Southern , współautor dokumentuChoć ostatnio dużo czasu Benedict Cumberbatch spędza na planach widowisk Marvela , to jednak nie ogranicza się tylko do nich. W ostatnim czasie zagrał m.in. w filmachAktor ma też sporo projektów w przygotowaniu. Tylko w postprodukcji są aż trzy filmy. Pierwszym jestrozgrywający się w czasie ekologicznego kryzysu, który prowadzi do zatopienia Londynu przez wielką falę powodziową.Drugim jest, gdzie Cumberbatch gra tytułowego bohatera, który za sprawą skradzionej książki widzi przyszłość i przenika wzrokiem przez przedmioty.Trzeci film, w którym aktor ma drugoplanową rolę, jest. Jego akcja rozgrywa się w 29 roku w Jerozolimie. Tytułowy bohater postanawia wykorzystać rosnącą sławę Jezusa Chrystusa dla własnych celów.