Benedict Cumberbatch będzie śpiewał z Timothée Chalametem

Projekt o tytule(wcześniej znany jako "Going Electric") skupi się na szczególnym momencie w karierze Dylana , gdy artysta folkowy zamienił gitarę akustyczną na elektryczną. Decydując się na bardziej rockandrollowe brzmienia muzyk podzielił swoich fanów. Akcja filmu rozegra się podczas Newport Folk Festival, który odbył się w 1965 roku. Baez , która w tamtym czasie była związana z Dylanem , wystąpiła podczas koncertu, wspólnie śpiewając balladę "Blowin' in the Wind".Pierwszą wersję scenariusza napisał Jay Cocks (" Gangi Nowego Jorku "). Dylan będzie jednym z producentów przedsięwzięcia, dzięki czemu w filmie usłyszymy jego piosenki. Na ekranie mamy poznać wokalne możliwości samego Chalameta , który osobiście zaśpiewa wszystkie utwory. Zdjęcia do filmu rozpoczną się tego lata w Nowym Jorku. Cumberbatch wcieli się w postać piosenkarza Pete'a Seegera . Spotkał on młodego Dylana i pomógł mu odnaleźć się na folkowej scenie muzycznej.Choć ostatnio dużo czasu Benedict Cumberbatch spędza na planach widowisk Marvela , to jednak nie ogranicza się tylko do nich. W ostatnim czasie zagrał m.in. w filmachAktor ma też sporo projektów w przygotowaniu. Tylko w postprodukcji są aż trzy filmy. Pierwszym jestrozgrywający się w czasie ekologicznego kryzysu, który prowadzi do zatopienia Londynu przez wielką falę powodziową.Drugim jest, gdzie Cumberbatch gra tytułowego bohatera, który za sprawą skradzionej książki widzi przyszłość i przenika wzrokiem przez przedmioty.Trzeci film, w którym aktor ma drugoplanową rolę, jest. Jego akcja rozgrywa się w 29 roku w Jerozolimie. Tytułowy bohater postanawia wykorzystać rosnącą sławę Jezusa Chrystusa dla własnych celów.