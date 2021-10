Bilety na 12. American Film Festival już w sprzedaży

Dajemy serduszko, czyli festiwalowi ulubieńcy

Już 9 listopada rozpoczyna się święto wszystkich stanów kina. W tym roku na American Film Festival we Wrocławiu można obejrzeć ponad 100 filmów w kilkunastu sekcjach – bilety na poszczególne seanse są już dostępne w sprzedaży przez stronę americanfilmfestival.pl . Jeśli szukacie inspiracji, zachęcamy, by kroczyć z nami ścieżką wyłożoną festiwalowymi ulubieńcami – filmami z sekcji Festival Favorites, których twórcy i twórczynie zaproponują przyspieszone lekcje języków obcych, zabiorą do animowanego, osobliwego zoo i zrewidują nieco amerykańskie mity.W sekcji Festival Favorites znajdziecie perły niezależnego kina amerykańskiego, które brylowały w ostatnim roku na festiwalach, zjednywały sympatię publiczności i zgarniały najważniejsze laury. Niektóre z nich prezentują frenetyczne impresje, inne dramaturgiczne napięcie; w ulubieńcach spotykają się też teatralne konwencje i twardy realizm z kampem i autorską animacją. Jedni ulubieńcy przypominają o pandemicznej rzeczywistości, inni pozwalają się zupełnie od niej oderwać.W " Italian Studies " w reżyserii Adama Leona zobaczymy nieskalany pandemią Nowy Jork w oczach wędrującej po nim dziewczyny (w tej roli wspaniała Vanessa Kirby ), dla której nie ma przyszłości i przeszłości – jest tylko "tu i teraz". To samo "tu i teraz" jest szalenie bolesne dla bohaterów i bohaterek " Odkupienia Frana Kranza , mierzących się ze skutkami szkolnej strzelaniny, w której wzięli udział ich synowie. Dla Natalie Morales Marka Duplassa z " Lekcji języka " "tu i teraz" jest z kolei właściwie nieosiągalne: różnica kilometrów sprawia, że ich przyjaźń rozwija się wyłącznie przez internet, ale być może jest przez to jeszcze mocniejsza. Alex, tytułowa " Nowicjuszka ", w ogóle ucieka z teraźniejszości, będącej dla niej tylko drogą do wspaniałej przyszłości, w której widzi siebie jako sportową mistrzynię.Festival Favorites to także brawurowe formalnie filmy ekscentryków amerykańskiego kina: po jednej stronie Dash Shaw i jego nieograniczona wyobraźnia, ubrana w formę " Cryptozoo " – animacji dla dorosłych, której bohaterowie udają się na poszukiwania legendarnej poczwary pożerającej sny. Po drugiej: Wes Hurley ze swoją queerową ekspresją i autobiograficzną historią w postaci " Potato marzy o Ameryce " – tam, z właściwą sobie swadą, reżyser opowiada o wchodzącym w dorosłość chłopcu, który właśnie przeprowadza się do USA.Na 12. American Film Festival zapraszamy od 9 do 14 listopada do Wrocławia. Bilety na pojedyncze pokazy można już kupić na stronie americanfilmfestival.pl oraz w kasach Kina Nowe Horyzonty w trakcie festiwalu (kasy festiwalowe będą czynne od 9 do 14 listopada, od 8:45 do godziny rozpoczęcia ostatniego seansu).Na stand-up Johna Watersa "This Filthy World" oraz występ "We Are Divine" zapraszamy 10 listopada (środa) o godz. 20:30 do wrocławskiego klubu Vertigo. Sprzedaż biletów w cenie 75 zł dostępna wyłącznie poprzez stronę internetową klubu Vertigo.Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami organizacyjnymi, które znajdują się w przygotowanym przez nas przewodniku.Między 1 a 14 grudnia zapraszamy także na online’ową odsłonę festiwalu. Szczegółowy program wirtualnej części wydarzenia opublikujemy 15 listopada.Do zobaczenia we Wrocławiu!