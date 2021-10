Sekcja Perspektywy na American Film Festival

Słysząc hasło "kino eksperymentalne", niektórzy widzowie i widzki szykują się do ucieczki. Jako Stowarzyszenie Nowe Horyzonty od ponad dwóch dekad udowadniamy jednak, że to właśnie eksperyment często jest kluczem do sukcesu, a twórcy i twórczynie umiejętnie bawiący się językiem filmu to najczęściej najciekawsi autorzy. Świetne kino eksperymentalne to jeden ze znaków rozpoznawczych festiwalu Nowe Horyzonty, ale nie tylko. Podczas tegorocznego American Film Festival zapraszamy na Perspektywy – najbardziej nowohoryzontową ze wszystkich festiwalowych sekcji.

Tegoroczny AFF rozpocznie się za niecałe dwa tygodnie – 9 listopada. Na część stacjonarną festiwalu zapraszamy do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty; wirtualna odsłona wydarzenia odbędzie się w dniach 1-14 grudnia. Trwa sprzedaż biletów na festiwalowe seanse.W programie sekcji Perspektywy znalazły się filmy formalnie hybrydowe, zacierające granice między fabułą a dokumentem i wyznaczające nowe horyzonty artystycznego wyrazu w filmie. A jednocześnie cztery opowieści o ludziach pragnących żyć inaczej:Dziesięć impresyjnych nowel poświęconych codzienności mieszkańców różnych części świata, inspirowanych Borgesowską ideą wszechświata-biblioteki. Reżyserka Iva Radivojević zaprasza do rozmowy o życiu i człowieczeństwie podczas podróży przez pięć kontynentów.Sundog wiedzie pustelnicze życie na granicy cywilizacji. Kamera podąża za nim podczas codziennych czynności, pozwalając zanurzyć się w jego świecie. Zamiast konwencjonalnej dokumentalnej narracji dostajemy ciąg reporterskich impresji, którym akompaniują hipnotyczne nagrania terenowe.Hołd dla radykalnych ruchów oporu, paletą barw, strukturą i zabawnym dydaktyzmem nawiązujący do filmów Jean-Luca Godarda z okresu " Chinki ". Główny bohater, Julian, dziedziczy dom po babci i za namową swojej dziewczyny przekształca go w siedzibę afroamerykańskiego kolektywu.Fascynująca i niepokojąca opowieść o przeobrażeniu genialnego matematyka Teda Kaczynskiego ( Sharlto Copley ) w Unabombera – groźnego terrorystę.W programie 12. American Film Festival znajdą się także dwa tytuły, które cieszyły się wielką popularnością podczas sierpniowej odsłony Nowych Horyzontów: brawurowa " Zola Janiczy Bravo , film, który mógłby zrobić Harmony Korine , gdyby był kobietą, a także dokument Edgara Wrighta The Sparks Brothers ", w którym plejada celebrytów opowiada o znaczeniu najmniej znanego słynnego duetu w świecie muzyki.Na 12. American Film Festival zapraszamy od 9 do 14 listopada. Pełny program stacjonarnej części festiwalu wraz z kalendarium seansów i opisami filmów można znaleźć na stronie americanfilmfestival.pl . Bilety na pojedyncze pokazy są w sprzedaży na stronie internetowej festiwalu; w kasach Kina Nowe Horyzonty będzie można dokonać zakupu od 9 listopada. Między 1 a 14 grudnia zapraszamy także na online’ową odsłonę festiwalu. Szczegółowy program wirtualnej części wydarzenia opublikujemy 15 listopada.