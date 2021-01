Biografia Elvisa Presleya nie trafi do kin w tym roku

Wytwórnia Warner Bros. przełożyła premierę biografii Elvisa Presleya . Niezatytułowany na razie film w reżyserii Baza Luhrmanna (" Wielki Gatsby ") pierwotnie miał trafić na ekrany 5 listopada 2021 roku. Nowa data debiutu na kinowych afiszach to 3 czerwca 2022.Zmianę premiery wymusiły opóźnienia w realizacji filmu. Prace na planie rozpoczęły się w marcu ubiegłego roku w Australii, ale wkrótce trzeba było je przerwać, gdy okazało się, że grający jedną z głównych ról Tom Hanks ma koronawirusa. Jak podaje dziennik Variety, twórcom zostało jeszcze pięć tygodni zdjęć. Potem czeka ich długi etap postprodukcji. Elvis Presley urodził się w Tupelo w 1935 roku. Już jako dziecko śpiewał w chórze kościelnym. W 1954 roku nagrał utwór "That's All Right Mama", który został przebojem lokalnej radiostacji. Rok później na jednym z jego koncertów pojawił się Tom Parker i z miejsca podpisał z nim kontrakt. Film Luhrmanna skupi się na trwającej ponad dwie dekady skomplikowanej relacji gwiazdora i jego impresaria. Presleya gra Austin Butler Hanks wciela się w Parkera. W obsadzie znaleźli się także Olivia DeJonge Yola oraz Shonka Dukureh.