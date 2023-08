Box Office USA: Barbie kontra latynoski bohater DC. Kto wygrał?

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 18-20 sierpnia



Mając to na uwadze należy uznać wyniki komiksowego widowiskai komediiza niezłe. Niemniej jednak oba filmy nie zachwyciły w box offisie i zarobiły mniej od prognoz podawanych przed ich premierą.Mimo tomoże pochwalić się historycznym dokonaniem: jAktualne szacunki dają mu bowiem 25,4 mln dolarów, ama zarobić 21,5 mln dolarów.. Gorzej otworzyła się tylko w czasie pandemii (i przy jednoczesnej premierze na platformie HBO Max)- 16,7 mln dolarów.Przy wynikutrzeba jednak na razie postawić gwiazdkę. To, czy rzeczywiście widowisko DC będzie prawdziwym liderem weekendu, zależy bowiem w dużej mierze od efektu huraganu Hilary na niedzielną frekwencję kinową w Kalifornii, gdzie film z latynoskim superbohaterem sprzedaje się wyjątkowo dobrze. Jeśli widzowie zostaną zmuszeni do pozostania w domach przez ulewne deszcze i wiatr, to może się okazać, żewygra wyłącznie dzięki czwartkowym pokazom przedpremierowym, z których pochodzi 3,3 mln dolarów.Z koleizarobią na dzień dobry 8,3 mln dolarów. A to oznacza dopiero piąte miejsce w weekendowym zestawieniu. Portal Deadline sugeruje, że komedia z kategorią R była źle reklamowana oraz padła ofiarą strajku aktorów, przez co Will Ferrell i inne jego gwiazdy nie mogły promować filmu. W efekcie(słabiej wystartowała komedia- 5,8 mln dolarów).A tymczasemPotrzebuje bowiem już tylko 7 milionów dolarów, by wyprzedzić animację. Oznacza to także, że aktualnie film z Margot Robbie Kolejne kamienie milowe pokonuje również. Dzięki weekendowym wpływom w wysokości 10,6 mln dolarów jego łączne zarobki wzrosły do 285,2 mln dolarów. Tym samymNumerem sześć jest obecniez wynikiem 324,5 mln dolarów.Całkiem nieźle radzi sobie w kinach animacja Paramountu. Po 19 dniach wyświetlania jej łączne(82 mln dolarów).Ostatnimi sierpniowymi dużymi premierami w amerykańskich kinach będą: obecny już w Polsce, biografia sportowaoraz najnowszy thriller z Liamem Neesonem