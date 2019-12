Box Office USA: "Jumanji" znów zaskakuje

Getty Images © Mark Wilson



Sony po raz kolejny udowadnia, że nie trzeba bać się grudnia, nawet jeśli Disney planuje wtedy premierę. Przed dwoma latybyło jedną z większych niespodzianek roku. Widowisko nie miało może superimponującego otwarcia, ale przez wiele tygodni przyciągało do kin tłumy, ostatecznie zarabiając ponad 400 milionów dolarów.również zaskakuje. Film uzyskał na otwarcie 60,1 mln dolarów, co jest wynikiem dużo lepszym od prognozowanego.Dla studia Sony jest to rekord grudniowego otwarcia oraz drugi najlepszy wynik pierwszego weekendu w tym roku. Jest to również rekordowy start filmów aktorskich w karierze Kevina Harta Oczywiście po tak udanym starcie wszyscy zastanawiają się, czy jest to. Na to pytanie poznamy jednak odpowiedź dopiero za jakiś czas. Być może nie za tydzień, bo wtedy spadek będzie raczej całkiem spory zważywszy na premierę dziewiątychDwie pozostałe duże premiery tygodnia nie spotkały się z zainteresowaniem widzów. Warner Bros. doznało trzeciej w ostatnich miesiącach prestiżowej porażki. Spodziewano się, żebędzie w stanie zarobić około 10 milionów dolarów. Tymczasem Warner Bros. obecnie przewiduje na otwarcie zaledwie 5 milionów dolarów. Dla Clinta Eastwooda jest to najgorszy start jego filmu w szerokiej dystrybucji od 20 lat i premiery(5,3 mln dolarów). Nie pomógł oscarowy potencjał (mówi się o nominacji dla Kathy Bates ), ani skandal dotyczący tego, w jaki sposób reżyser pokazał jedną z dziennikarek. Istnieje co prawda szansa na to, że przez okres świąteczny uda się obrazowi utrzymać stałą widownię. Nie zmienia to jednak faktu, że finansowo jest to jeden z najgorszych obrazów Eastwooda Universal Pictures z kolei kompletnie nie trafiło z datą premiery. Amerykanie ewidentnie nie chcą teraz oglądać slashera, czego dowodem jest 4,4 mln dolarów zarobione podczas pierwszego weekendu wyświetlania. W tym przypadku okres świąteczny raczej nie okaże się pomocny. W CinemaScore film uzyskał słabą nawet jak na horror ocenę D+, co oznacza, że widzowie nie będą go raczej polecać swoim znajomym.Tymczasem na dniach 20th Century Fox będzie świętować swoją pierwszą i zapewne jedyną "setkę" w tym roku.jest bowiem o krok od osiągnięcia granicy 100 milionów dolarów mając obecnie na koncie 98,2 mln. Oczywiście kwota ta idzie tak naprawdę na konto Disneya, które od tego roku jest już faktycznym właścicielem Foksa.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Ciekawe rzeczy działy się w dystrybucji limitowanej., które na świecie do kin nie trafi (prawa dystrybucyjne ma Netflix) w Stanach robi furorę. W pięciu kinach zarobiło 525,5 tys. dolarów. W przeliczeniu na jedno kino daje to średnią wynoszącą 105,1 tys. dolarów. Jest to nowy rekord dystrybutora A24 oraz druga najlepsze średnia otwarcia w tym roku (po).Dobre nastroje muszą też panować w siedzibie Lionsgate'u.trafił do czterech kin i zarobił w nich 312,1 tys. dolarów. Daje to całkiem solidną średnią - 78 tys. dolarów.W najbliższy piątek w kinach pojawią się dwie duże nowości: widowisko sf, ekranizacja jednego z najsłynniejszych musicali świata.