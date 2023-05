Box Office USA: Mała syrenka pluska się w milionach dolarów

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 26-28 maja



Amerykanie pokochali nową aktorską bajkę Disneya.otrzymała w CinemaScore ocenę A, co jest bardzo dobrą wiadomością dla dystrybutora. Oznacza bowiem, że ci, co już film widzieli, będą go polecać swoim znajomym. A to ma duże znaczenie, bowiemjest hitem w Ameryce, ale na świecie już niekoniecznie. W Azji disnejowska bajka przepadła z kretesem, więc globalne wyniki ciągnąć w górę będą Stany Zjednoczone, Europa i Ameryka Łacińska (więcej o światowym box offisie jutro).W USA trwa właśnie długi weekend związany z poniedziałkowym Memorial Day.może pochwalić się piątym najlepszym otwarciem w historii weekendu poprzedzającego to święto. Według obecnych prognoz studia bajka zarobiła w ciągu trzech dni (wraz z czwartkowymi pokazami przedpremierowymi) 95,5 mln dolarów. Lepszy start w Memorial Weekend uzyskały tylko(126,7 mln dolarów),(114,7 mln),(102,7 mln) oraz(100,1 mln).Niestety 95,5 mln dolarów to wynik gorszy od przedweekendowych prognoz. Większość była pewna, że do niedzieli "Mała syrenka" będzie w stanie osiągnąć 100 milionów dolarów. Ta granica padnie jednak dopiero w poniedziałek.Tymczasemsą już niemal pewni w Ameryce statusu klapy finansowej. Po jednym z najgorszych otwarć cyklu widowisko nie zwalnia tempa i ekspresowo traci widownię. Wynik drugiego weekendu jest gorszy od otwarcia o 66%. Tylkomogą "pochwalić się" większym spadkiem (67%). Cała nadzieja więc w reszcie świata.nie jest jedyną nowością w najlepszej dziesiątce. Czterem innym filmom też udało się zadebiutować w Top 10.Najlepiej wypadła komedia z kategorią R, w której jedną z ról zagrał Mark Hamill . Film zarobił 4,9 mln dolarów, co jest wynikiem lepszym od tego, jaki prognozowano dla niego wraz z poniedziałkiem (4,6 mln).Niewiele gorzej debiutowała komedia z Robertem De Niro . Aktualne szacunki dają filmowi 4,3 mln dolarów. Jest to wynik lepszy od tego, jaki w czasie szczytu pandemii COVID-19 zanotowała na otwarcie poprzednia komedia z De Niro (3,6 mln dolarów).Fani Gerarda Butlera tym razem zostali w domach.zadebiutował dopiero na siódmym miejscu z wynikiem 2,4 mln dolarów. W styczniu widowisko akcji z Butlerem startowało ze znacznie wyższego poziomu 10,3 mln dolarów.Ostatnią nowością jest zakupiony na festiwalu Sundance przez A24. Film przeszedł bez większego echa zgarniając na dzień dobry 1,4 mln dolarów.Na nadchodzący piątej w Ameryce planowane są dwie duże premiery. Sony zaprezentuje animację Marvela . Z kolei należące do Disneya 20th Century Studios spróbuje przyciągnąć do kin fanów Stephena Kinga horrorem