Box Office USA: "Obcy" pokonany! Deadpool i Wolverine wrócili na 1. miejsce

Nowości sprzedawały się słabo, za to starsze tytuły trzymają poziom. Dotyczy to w szczególności widowiska Marvela . Jego wpływy spadły tylko o 39%. To pozwoliło filmowi wrócić na pozycję lidera, którą stracił przed tygodniem. Aktualne szacunki dają mu 18,3 mln dolarów, co w sumie przekłada się na 577,2 mln dolarów. Tym samym(574,9 mln dolarów).Widowisko zanotowało zbyt dużą stratę (61%), co przełożyło się na 16,2 mln dolarów. Jednak po 10 dniach wyświetlania z wynikiem 72,6 mln dolarów jest to wciąż druga najbardziej kasowa część cyklu Obcy . Lepszy wynik po 10 dniach miał- 89,4 mln dolarów.Podium kompletuje największa niespodzianka tego lata -. Kontrowersje wokół tego filmu zupełnie mu nie przeszkodziły w zarobieniu już ponad 120 milionów dolarów.Spośród premier najlepiej sprzedał się thriller. Mimo to nie ma mowy o sukcesie. Film zarobił tylko 7,3 mln dolarów i otrzymał w CinemaScore ocenę B-, czyli dokładnie taką samą jak inna premiera tygodnia " Kruk ".. Pierwszą była komedia romantyczna, która na otwarcie zgarnęła 9,4 mln dolarów, a łącznie zarobiła 20 milionów.Drugą premierą weekendu okazała się. Film uzyskał najwyższą możliwą ocenę w CinemaScore A+, jednak na razie nie przełożyło się to na tłumy w kinach. Na otwarcie zgarnął tylko 6,6 mln dolarów.zajął dopiero ósme miejsce z wynikiem 4,6 mln dolarów. Jest to. Lionsgate bowiem nie był producentem " Kruka ", a zapłacił jedynie 10 milionów dolarów za prawa do dystrybucji. Do tego dochodzi, według portalu Deadline, kolejne 15 milionów wydanych na jego promocję.Ostatnia z dużych nowości -- niestety nie zmieściła się w pierwszej dziesiątce. Jej otwarcie to tylko 1,1 mln dolarów.W najbliższy piątek do kin trafi aż sześć dużych premier. Są to: kolejna nowość Lionsgate'uz ostatnią rolą zmarłego dwa lata temu Raya Liotty ; nowy horror studia Blumhouse dla Sonyo naszpikowanym nowymi technologiami domostwie; inspirowany prawdziwą historią meksykańskiego chłopca przemyconego do Los Angeles dramat; film biograficzny, thriller sf z Caseyem Affleckiem oraz familijny film sportowy