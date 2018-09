Box Office USA: "Predator" słabszy od "Predators"

Getty Images © Mark Wilson



Miał być reboot serii. 20th Century Fox tak wierzyło w ten projekt, że wydało na niego aż 88 mln dolarów. A tymczasem kosztujący ok. 40 milionówosiem lat temu uzyskali lepsze niżotwarcie. Widowisko Shane'a Blacka w pierwszy weekend zarobiło 24 mln dolarów. Z kolei przed ośmioma laty film Nimróda Antala zgarnął 24,8 mln dolarów (po uwzględnieniu inflacji daje to 29 mln).Dane demograficzne jasno pokazują, że reboot okazał się fiaskiem. Do kin poszli bowiem przede wszystkim fani cyklu. Aż 2/3 widowni miała ponad 25 lat, a 62% stanowili mężczyźni. Nie udało się więc przekonać nowych widzów, by dali filmowi szansę. I raczej to się nie zmieni. Ci, którzywidzieli, w większości nie byli zachwyceni. W CinemaScore obraz zdobył słabe C+.Mimo wszystko 24 mln dolarów wystarczyło, żebyzajął pierwsze miejsce. Zadowolony może być też reżyser, bowiem otwarcie i tak jest dużo lepsze od tego, jakie zaliczył jego poprzedni film,(11,2 mln dolarów).Nieco lepiej od prognoz poradziła sobie druga z dużych premier tygodnia,. Docelowa widownia, czyli kobiety, dopisała i w rezultacie film zarobił w pierwszy weekend 16,1 mln dolarów. Dla Lionsgate'u jest to drugie najlepsze otwarcie w tym roku (po- 17,2 mln dolarów). Niestety dla Paula Feiga jest to najgorsze otwarcie od czasu, kiedyzrobiły z niego kasowego reżysera (żaden z jego filmów od tej przebojowej komedii nie miał otwarcia poniżej 25 mln dolarów).może sobie całkiem nieźle radzić w kolejnych tygodniach. Osoby poniżej 25 roku życia w CinemaScore wystawiły filmowi ocenę A-.Nie pomógł Matthew McConaughey , ani reżyser typowany do nakręcenia kolejnego, ani ciekawa, oparta na faktach, fabuła.- pierwszy film z repertuaru tegorocznego festiwalu w Toronto (więc pretendującego do nagród w nadchodzącym sezonie), który trafił do szerokiej dystrybucji - zarobił na dzień dobry zaledwie 8,8 mln dolarów. Jest to wynik niemal identyczny do tego, jaki w połowie września dwa lata temu uzyskał(8 mln na otwarcie i 21,6 mln łącznie).W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla czwartej dużej premiery tygodnia.zarobił w pierwszy weekend 2,4 mln dolarów. Jest to wynik niemal po środku tego, jak debiutowały pozostałe trzy filmy specjalizującego się w produkcjach dla chrześcijan dystrybutora Pure Fix (od 1,9 do 2,7 mln dolarów).Tymczasemprzegrał pierwsze miejsce, ponieważ zanotowała największy spadek w drugim tygodniu spośród wszystkich filmów cyklu "Obecność". Wyniósł on bowiem 66%. Mimo to horror z całą pewnością przekroczy 100 milionów dolarów mając już na koncie 85,1 mln.Z koleioficjalnie stał się najbardziej kasową częścią serii w Stanach Zjednoczonych. Po tym weekendzie na koncie widowiska będzie 216,1 mln dolarów. Wynik końcowy dotychczasowego rekordzisty,, wynosił 215,4 mln dolarów.Oczywiście po uwzględnieniu inflacji sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tylko trzecia częśćma gorszy wynik, a pierwsza część może pochwalić się niemożliwą do osiągnięcia przezkwotą 379,6 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do amerykańskich kin wejdą trzy duże filmy: familijne widowisko fantasy, nowy dokument Michaela Moore'a oraz dramat Dana Fogelmana z gwiazdorską obsadą, świeżo po premierze w Toronto -