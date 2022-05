Box Office USA: "Wszystko wszędzie naraz" największym hitem studia A24

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 20-22 maja Top 10



W amerykańskich kinach trwa cisza przed burzą, jaką wywoła pojawienie się " Top Gun: Maverick ". W związku z tym zajęcie po raz trzeci pierwszego miejsca przez widowisko " Doktor Strange w multiwersum obłędu " nie jest wcale najciekawszą informacją dnia.O wiele ważniejszy wydaje się sukces A24. Po tym weekendzie na koncie " Wszystko wszędzie naraz " znajdzie się 52,3 mln dolarów. Czyni to z filmu największy kasowy sukces w historii studia. Jakby tego było mało, widzowie wcale nie mają go dość. Spadek wyniósł bowiem ledwie 3%, a przecież przed tygodniem wpływy spadły niewiele bardziej, bo o 6%.W nadchodzącym tygodniu Paramount dostanie drugą w tym roku setkę. " Zaginione miasto " ma bowiem już teraz zarobiło 99,3 mln dolarów. Tym samym Paramount zostanie pierwszym w tym roku studiem, które ma więcej niż jeden tytuł z wpływami powyżej 100 milionów dolarów.Tymczasem w pierwszej dziesiątce pojawiły się dwie nowości. Obie sprzedały się gorzej niż to przed weekendem prognozowano. Downton Abbey: Nowa epoka ", o którym w polskich kinach już wszyscy zdążyli zapomnieć, zadebiutował w Ameryce wynikiem 16 mln dolarów. To ledwie połowa tego, co w 2019 roku zarobiła część pierwsza (31 mln dolarów). Focus Features jednak i tak się cieszy. Jest to bowiem najlepsze otwarcie ich filmów tym roku. Lepsze nawet od " Wikinga " (12,3 mln dolarów).Drugą nowością tygodnia są " Men ". Nowe dzieło Alexa Garlanda zarobiło na dzień dobry 3,3 mln dolarów. Jest to zdecydowanie najsłabszy wynik spośród wszystkich reżyserskich dokonań filmowca. " Anihilacja " startowała z poziomu 11,1 mln dolarów, a " Ex Machina " w czasie pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji zgarnęła 5,3 mln dolarów.Również dla A24 otwarcie " Men " nie jest szczególnie udane. Wspomniane wcześniej " Wszystko wszędzie naraz " w czasie pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji zarobiło ponad 6 milionów dolarów. Nawet horror " X " miał lepszy start (4,3 mln dolarów).W najbliższy piątek do kin wejdą dwie duże premiery. Pierwszą jest oczywiście "Top Gun: Maverick". Paramount już na starcie będzie mieć trzecią w tym roku "setkę". Drugą nowością będzie produkcja 20th Century Studios dla Disneya " Bob's Burgers Film ", czyli pełnometrażowa wersja popularnego serialu animowanego.