Box Office USA: Anime rządzi! Sony z najlepszym otwarciem od dwóch lat

Tegoroczny wrzesień to na razie czas samych box-office'owych niespodzianek. Przed tygodniem czwarta "Obecność" pobiła rekord otwarcia serii, a teraz rekord otwarcia dla japońskiego filmu anime ustanawia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle". Wyniki przekraczają najśmielsze oczekiwania.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" nie jest pierwszą japońską animacją, która zajęła pierwsze miejsce w amerykańskim box offisie. Jednak żaden wcześniejszy film nawet nie zbliżył się do wyniku osiągnięte przez ten film. Aktualne szacunki mówią o co najmniej 70 milionach dolarów. Dla porównania część pierwsza – "Demon Slayer: Mugen Train" – W SUMIE zarobił w amerykańskich kinach 50 milionów dolarów.

Jeśli wynik ten potwierdzi się, to będzie to najlepsze otwarcie dla filmu Sony od lata 2023 roku i premiery animacji "Spider-Man: Poprzez multiwersum". Jak również drugie najlepsze otwarcie filmu nieanglojęzycznego (choć do kin trafia jednak z angielskim dubbingiem). Rekordzistą pozostaje "Pasja".

Jest to także szóste najlepsze otwarcie w ogóle w historii wrześniowych premier. Nieźle, jak na miesiąc, który jeszcze parę tygodni temu wzbudzał wielkie niepokoje w branży.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,7$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$353,9$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,4$92,04,3242.075.08$180
5Grzesznicy
$278,6$48,03,34718.043.06$90
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$272,5$117,64,12525.07-$200
7Jak wytresować smoka$263,0$84,64,37313.0615.07$150
8Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
10Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
11F1: Film $189,3$57,03,73227.0622.08$300
12Zniknięcia$147,5$43,53,6318.089.09$38
13Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi$138,1$51,63,52316.0517.06$50
14Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (NOWOŚĆ)
$131,1$84,03,8025.09-$55
*Niektóre źródła podają 225 mln

Wspomniana "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" po szalonym debiucie notuje mocny spadek. WB szacuje, że wpływy spadły aż o 69%. Jednak na końcowy sukces nie będzie miało to większego znaczenia. Już teraz film ma na koncie 131 milionów dolarów. Potrzebuje więc jeszcze tylko sześciu milionów, by stać się najbardziej kasową częścią cyklu w historii. Już teraz jest to 14. premiera tego roku, która w Ameryce zarobiła w kinach co najmniej 100 milionów dolarów.

Trzeci filmowy "Downton Abbey" nie jest aż tak wielkim finałem, jak zapowiadał to tytuł. Nie udało się osiągnąć granicy 20 milionów dolarów. Wygląda na to, że film zarobił 18,1 mln dolarów. To wynik lepszy od tego, jaki na dzień dobry osiągnęła dwójka (16 mln dolarów), ale cień tego, na co stać był pierwszy film (31 mln dolarów).

Zła passa Lionsgate'u nie została przerwana. "Wielki marsz" zarobił na otwarcie 11,5 mln dolarów, co dało filmowi dopiero czwarte miejsce. Na szczęście producenci wiele nie stracą, a może nawet wyjdą na swoje, bo obraz był tani w produkcji (20 mln dolarów).

Stephen King może być wciąż modny w Hollywood, ale żadna z trzech jego ekranizacji wprowadzonych do kin nie okazała się sukcesem. "Życie Chucka" w sumie zarobiło 6,7 mln dolarów, a "Małpa" – niespełna 40 milionów. W tym roku do kin trafi jeszcze jedna ekranizacja jego prozy - "Uciekinier".

Ostatnią nowością jest sequel kultowego "Oto Spinal Tap". Wygląda jednak na to, że "Spinal Tap II: The End Continues" nie odniesie podobnego sukcesu. Film przeszedł bez echa zarabiając zaledwie 1,7 mln dolarów.

W pierwszej dziesiątce są też dwa wznowienia. "Toy Story" okazało się lepsze, ale zarobiło tylko 3,5 mln dolarów. Legendarne "Dźwięki muzyki" okazały się za stare dla współczesnego widza kinowego i zarobiły tylko 1,5 mln dolarów.

Box Office USA: 12-14 września 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (NOWOŚĆ)
$58,6*$70,013315
2Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)
$26,1$131,0523802
3Downton Abbey. Wielki finał (NOWOŚĆ)
$15,5*$18,113694
4Wielki marsz (NOWOŚĆ)
$10,2*$11,512845
5Toy Story (wznowienie)
$3,5$196,02b/d2375
6Zniknięcia (-3)$2,73$147,4562310
7Hamilton (-5)
$2,2$14,9621850
8Zakręcony piątek 2 (-4)$2,1$91,162460
9Spinal Tap II: The End Continues (NOWOŚĆ) 
$1,67$1,6711920
10Dźwięki muzyki (wznowienie) 
$1,49$164,7b/d1178
*wynik otwarcia z samego weekendu

Czy za tydzień również box office będzie pełen niespodzianek? O widza powalczy kilka filmów: horror wyprodukowany przez Jordana Peele'a "Jestem nim", inspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat sportowy "The Senior" oraz romans z Colinem Farrellem i Margot Robbie "Wielka, odważna, piękna podróż".

Gekijōban Kimetsu no Yaiba Mugenjō Hen  (2025)

 Gekijōban Kimetsu no Yaiba Mugenjō Hen

Miecz zabójcy demonów - Kimetsu no Yaiba  (2019)

 Miecz zabójcy demonów - Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer: Mugen Train  (2020)

 Demon Slayer: Mugen Train

Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen  (2023)

 Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen

