Box Office USA: Brytyjskie kino wojenne z kolejnym sukcesem

Amerykanie kochają brytyjskie kino wojenne. Wystarczy utalentowany reżyser u sterów, trochę gwiazd w epizodach i nawet oryginalny scenariusz i nieopatrzeni aktorzy w rolach głównych nie przeszkodzą w osiągnięciu świetnego wyniku w box offisie. Niedawno dowodu na prawdziwość tej tezy dostarczył Christopher Nolan . Teraz w jego ślady poszedł inny Anglik, Sam Mendes z łatwością zdominowało amerykański rynek kinowy.Film sprzedał się znacznie lepiej od przedweekendowych prognoz. Spodziewano się wyniku powyżej 25 mln dolarów, a według szacunków Universal Pictures widowisko zarobiło 36,5 mln dolarów. Jest to najlepsze otwarcie (w szerokiej dystrybucji) tytułu studia od czasuw sierpniu ubiegłego roku (60 mln dolarów).Zwycięstwo w Globach najwyraźniej bardzo pomogło filmowi poszerzyć grono odbiorców. Aż 18% widowni stanowi rzadziej chodząca do kin grupa wiekowa 55+. Ocena wśród widzów wynosi zaś A-, co sugeruje, że zdecydowanie będą oni polecać tytuł swoim znajomym. Jeśli w poniedziałekzostanie obsypany nominacjami do Oscarów, to za tydzień (gdy Amerykanie będą mieli długi weekend związany z dniem Martina Luthera Kinga) trend ten zostanie tylko wzmocniony. Wszyscy spodziewają się, że ostatecznie uda się widowisku osiągnąć granicę 100 milionów dolarów.O czwarte miejsce zażartą walkę toczą dwie nowości w pierwszej dziesiątce: komediai dramat oparty na faktach. Na razie prognozuje się, że oba filmy zarobiły 10 milionów dolarów. Branża szacuje jednak, że minimalnie lepsza będzie komedia Paramountu (9,99 mln dolarów). Tytuł Warnera ma ponoć zgarnąć 9,87 mln dolarów.Taki wynik w dłuższej perspektywie jest korzystny dla. A to dlatego, że dramat uzyskał rewelacyjne oceny wśród widzów. W CinemaScore ma maksymalną notę A+. Nie zmienia to jednak faktu, że punkt wyjścia nie jest zbyt wysoki. Inne afroamerykańskiej dramaty w ostatnim czasie radziły sobie minimalnie lepiej (- 11,6 mln dolarów,- 11,3 mln).Wynikjest większym rozczarowaniem. Rubaszna komedia z kategorią R i żeńską obsadą nie była w stanie przekonać do siebie widzów. A ci, którzy film widzieli, nie są pod wrażeniem. Dominuje przekonanie, że frajdę zepsuły zwiastuny, w których umieszczono większość najzabawniejszych żartów. W CinemaScore komedia otrzymała ocenę B.Drugą z rzędu wtopę w amerykańskim box offisie zalicza Kristen Stewart . Po fatalnych wynikachniewiele lepiej poradzi sobie w kinach. Według szacunków 20th Century Fox paranormalny dreszczowiec zarobił zaledwie 7 milionów dolarów. Otrzymał też najgorszą spośród wszystkich nowości w pierwszej dziesiątce notę w CinemaScore - C. Taka ocena oznacza, że na przypływ nowych widzów producenci nie mogą za bardzo liczyć i tytuł szybko wypadnie z Top10.Pierwsza dziesiątka wygląda w ten weekend następująco:Na długi weekend wytwórnie przygotowały dwie duże premiery: Sony wprowadzi, a Universal