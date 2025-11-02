Box Office USA: Halloween straszy pustymi salami kinowymi

Po najgorszym box office'owo październiku od 30 lat początek listopada wcale nie jest lepszy. Niepełne szacunki portalu comScore sugerują, że w kasach kinowych zostawionych zostanie ok. 53,5 mln dolarów. Jeśli się potwierdzą, to będą to drugie najgorsze weekendowe wpływy w tym roku (gorzej było tylko 14-16 marca, kiedy to wpływy wyniosły 52,1 mln dolarów).
Mimo pustek w kinach na chwilę obecną nie ma możliwości ustalenia, który film będzie numerem jeden: "Gdyby nie ty"
czy "Czarny telefon 2"
(co ciekawe, gwiazdą obu jest Mason Thames
). Paramount optymistycznie przewiduje, że widownia tego pierwszego filmu w niedzielne popołudnie i wieczór będzie wystarczająco duża, by w sumie film zgarnął 8,1 mln dolarów. To wystarczy do zajęcia pierwszego miejsca, ponieważ Universal prognozuje wpływy "Czarnego telefonu 2"
na 8 milionów dolarów.
Problem w tym, że praktycznie nikt nie podziela optymizmu Paramountu. Jak donosi portal Deadline, inne źródła mówią o 7,2 mln dolarów dla "Gdyby nie ty"
. A to oczywiście oznaczać będzie drugie miejsce.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$278,6
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|12
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$177,4
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|13
|Zniknięcia
|$151,5
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|14
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|15
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$133,0
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Jedyną dużą nowością okazała się animacja "Koszmarek"
. Większość Amerykanów nawet nie zorientowała się, że taki film jest w kinach. Obraz na otwarcie zarobił tylko 2,1 mln dolarów. Ponieważ animacja trafiła do kin już w środę, to do końca tygodnia zgarnęła 2,5 mln dolarów.
Nie oznacza to wcale, że w pierwszej dziesiątce nie ma innych tytułów, których nie widzieliśmy w Top 10 przed tygodniem. Przeciwnie, na miejscu piątym wylądowała "Bugonia"
, która miała premierę w limitowanej dystrybucji przed tygodniem, a teraz trafiła do szerokiej. Film zgarnął w weekend 4,8 mln dolarów. To nowy rekord w karierze Yorgosa Lanthimosa
. Poprzedni należał do "Biednych istot
" i wynosił 2,9 mln dolarów.
Co więcej "Bugonia"
ma już na koncie 5,8 mln dolarów, czyli więcej niż w sumie w amerykańskich kinach zgarnął poprzedni film Lanthimosa
"Rodzaje życzliwości
" (końcowy wynik - 5,0 mln dolarów). Mimo to wciąż nie możemy mówić o sukcesie. Film ma bowiem budżet w wysokości 45 milionów dolarów. Żaden z filmów Greka nie zarobił w amerykańskich kinach nawet 35 milionów dolarów.
Wyżej, bo na czwartym miejscu, znalazł się film "K-popowe łowczynie demonów"
. Animacja wróciła do kin praktycznie bez żadnej promocji, a mimo to zdołała zarobić 5,3 mln dolarów. Te dane pochodzą z niezależnych źródeł, ponieważ Netflix nawet dla tego filmu nie zmienił swojej polityki i nie podaje informacji box office'owych swoich tytułów.
Na szóstym miejscu wylądowało z kolei wznowienie "Powrotu do przyszłości"
. Świętowanie 40. urodzin filmu przyniosło 4,7 mln dolarów. Dzięki temu łączne wpływy wzrosły do 220 milionów dolarów.
W limitowanej dystrybucji pojawiła się także "Rocznica"
, za którą odpowiada Polak Jan Komasa
. Amerykański debiut reżysera przeszedł jednak zupełnie bez echa. Średnia na kino wyniosła w weekend zaledwie 320 dolarów. Ponieważ film trafił do kin w środę, to łącznie obraz zarobił 344 tys. dolarów.
Box Office USA: 31 października - 2 listopada 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Gdyby nie ty (+1)
|$8,1
|$27,53
|2
|3425
|2
|Czarny telefon 2 (+1)
|$8,0
|$61,45
|3
|3305
|3
|Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (-2)
|$6,0
|$30,77
|2
|3003
|4
|K-popowe łowczynie demonów (powrót)
|$5,3
|$24,3
|2
|2890
|5
|Bugonia (+10)
|$4,8
|$5,82
|2
|2043
|6
|Powrotu do przyszłości (wznowienie)
|$4,7
|$220,31
|b/d
|2290
|7
|Springsteen: Ocal mnie od nicości (-3)
|$3,8
|$16,27
|2
|3460
|8
|Tron: Ares (-3)
|$2,8
|$67,89
|4
|2575
|9
|Koszmarek (NOWOŚĆ)
|$2,1
|$2,5
|1
|2162
|10
|Anioł stróż (-4)
|$1,4
|$14,62
|3
|2150
Kolejny weekend przyniesie aż sześć dużych premier kinowych. Disney wprowadzi widowisko sf "Predator: Strefa zagrożenia"
. Sony ma dla widzów dramat historyczny "Norymberga"
. Do kin wejdą też dwa filmy, które z całą pewnością liczą się w walce o nominacje oscarowe dla najlepszej aktorki, czyli biografia sportowa "Christy"
z Sydney Sweeney
i dramat psychologiczny "Zgiń kochanie"
z Jennifer Lawrence
. Amazon zaproponuje widzom biografię "Sarah's Oil"
. Do kin wejdzie też niemiecko-brytyjska animacja "Zwierzaki na zakręcie"
.