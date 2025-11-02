Newsy Filmy Box office Box Office USA: Halloween straszy pustymi salami kinowymi
Box Office USA: Halloween straszy pustymi salami kinowymi

Box Office USA: Halloween straszy pustymi salami kinowymi
Po najgorszym box office'owo październiku od 30 lat początek listopada wcale nie jest lepszy. Niepełne szacunki portalu comScore sugerują, że w kasach kinowych zostawionych zostanie ok. 53,5 mln dolarów. Jeśli się potwierdzą, to będą to drugie najgorsze weekendowe wpływy w tym roku (gorzej było tylko 14-16 marca, kiedy to wpływy wyniosły 52,1 mln dolarów).

Mimo pustek w kinach na chwilę obecną nie ma możliwości ustalenia, który film będzie numerem jeden: "Gdyby nie ty" czy "Czarny telefon 2" (co ciekawe, gwiazdą obu jest Mason Thames). Paramount optymistycznie przewiduje, że widownia tego pierwszego filmu w niedzielne popołudnie i wieczór będzie wystarczająco duża, by w sumie film zgarnął 8,1 mln dolarów. To wystarczy do zajęcia pierwszego miejsca, ponieważ Universal prognozuje wpływy "Czarnego telefonu 2" na 8 milionów dolarów.

Problem w tym, że praktycznie nikt nie podziela optymizmu Paramountu. Jak donosi portal Deadline, inne źródła mówią o 7,2 mln dolarów dla "Gdyby nie ty". A to oczywiście oznaczać będzie drugie miejsce.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$354,2$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
5Grzesznicy
$278,6$48,03,34718.043.06$90
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$274,3$117,64,12525.0723.09$200
7Jak wytresować smoka$263,0$84,64,37313.0615.07$150
8Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
10Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
11F1: Film $189,5$57,03,73227.0622.08$300
12Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $177,4$84,03,8025.097.10$55
13Zniknięcia $151,5$43,53,6318.089.09$38
14Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,1$51,63,52316.0517.06$50
15
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle$133,0$70,63,34212.09-$20
*Niektóre źródła podają 225 mln

Jedyną dużą nowością okazała się animacja "Koszmarek". Większość Amerykanów nawet nie zorientowała się, że taki film jest w kinach. Obraz na otwarcie zarobił tylko 2,1 mln dolarów. Ponieważ animacja trafiła do kin już w środę, to do końca tygodnia zgarnęła 2,5 mln dolarów.

Nie oznacza to wcale, że w pierwszej dziesiątce nie ma innych tytułów, których nie widzieliśmy w Top 10 przed tygodniem. Przeciwnie, na miejscu piątym wylądowała "Bugonia", która miała premierę w limitowanej dystrybucji przed tygodniem, a teraz trafiła do szerokiej. Film  zgarnął w weekend 4,8 mln dolarów. To nowy rekord w karierze Yorgosa Lanthimosa. Poprzedni należał do "Biednych istot" i wynosił 2,9 mln dolarów.

Co więcej "Bugonia" ma już na koncie 5,8 mln dolarów, czyli więcej niż w sumie w amerykańskich kinach zgarnął poprzedni film Lanthimosa "Rodzaje życzliwości" (końcowy wynik - 5,0 mln dolarów). Mimo to wciąż nie możemy mówić o sukcesie. Film ma bowiem budżet w wysokości 45 milionów dolarów. Żaden z filmów Greka nie zarobił w amerykańskich kinach nawet 35 milionów dolarów.

Wyżej, bo na czwartym miejscu, znalazł się film "K-popowe łowczynie demonów". Animacja wróciła do kin praktycznie bez żadnej promocji, a mimo to zdołała zarobić 5,3 mln dolarów. Te dane pochodzą z niezależnych źródeł, ponieważ Netflix nawet dla tego filmu nie zmienił swojej polityki i nie podaje informacji box office'owych swoich tytułów.

Na szóstym miejscu wylądowało z kolei wznowienie "Powrotu do przyszłości". Świętowanie 40. urodzin filmu przyniosło 4,7 mln dolarów. Dzięki temu łączne wpływy wzrosły do 220 milionów dolarów.

W limitowanej dystrybucji pojawiła się także "Rocznica", za którą odpowiada Polak Jan Komasa. Amerykański debiut reżysera przeszedł jednak zupełnie bez echa. Średnia na kino wyniosła w weekend zaledwie 320 dolarów. Ponieważ film trafił do kin w środę, to łącznie obraz zarobił 344 tys. dolarów.

Box Office USA: 31 października - 2 listopada 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Gdyby nie ty (+1)$8,1$27,5323425
2Czarny telefon 2 (+1)$8,0$61,4533305
3Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (-2)$6,0$30,7723003
4K-popowe łowczynie demonów (powrót)
$5,3$24,322890
5Bugonia (+10)
$4,8$5,8222043
6Powrotu do przyszłości (wznowienie)
$4,7$220,31b/d2290
7Springsteen: Ocal mnie od nicości (-3)$3,8$16,2723460
8Tron: Ares  (-3)$2,8$67,8942575
9Koszmarek (NOWOŚĆ)
$2,1$2,512162
10Anioł stróż (-4)$1,4$14,6232150
*wynik otwarcia z samego weekendu

Kolejny weekend przyniesie aż sześć dużych premier kinowych. Disney wprowadzi widowisko sf "Predator: Strefa zagrożenia". Sony ma dla widzów dramat historyczny "Norymberga". Do kin wejdą też dwa filmy, które z całą pewnością liczą się w walce o nominacje oscarowe dla najlepszej aktorki, czyli biografia sportowa "Christy" z Sydney Sweeney i dramat psychologiczny "Zgiń kochanie" z Jennifer Lawrence. Amazon zaproponuje widzom biografię "Sarah's Oil". Do kin wejdzie też niemiecko-brytyjska animacja "Zwierzaki na zakręcie".

Czarny telefon 2  (2025)

 Czarny telefon 2

Gdyby nie ty  (2025)

 Gdyby nie ty

Czarny telefon  (2021)

 Czarny telefon

