Box Office USA: Koniec MCU bliski? "Marvels" z najgorszym otwarciem Marvela

Aktualne szacunki Disneya dajązaledwie 47 milionów dolarów! W kwocie tej są oczywiście zawarte wpływy z czwartku.Do tej pory tylko dwa filmy wchodzące w skład MCU miały otwarcia poniżej 60 milionów dolarów:(57,2 mln dolarów) oraz(55,4 mln).Czy katastrofalny wynikto efekt zmęczenia widowni komiksowymi produkcjami? Portal Deadline nie zgadza się. Stawia inną diagnozę. Twierdzi, że jest to dowód na fiasko strategii polegającej na budowaniu jednego uniwersum z produkcji kinowych i przeznaczonych na platformę streamingową. Jako dowód podaje dane, z których wynika, że. Tym samym nie udało się wytwórni zmobilizować fanów Marvela, którzy nie mają platformy Disney+, by wybrali się do kin.Druga z dużych nowości tygodnia również nie miała udanego startu.otrzymało pozytywne oceny widzów (A- w CinemaScore). Problem w tym, że tych widzów było bardzo mało. Chrześcijańska widownia najwyraźniej nie była zainteresowania oglądaniem bożonarodzeniowej historii przerobionej na popowy musical. Szacunki dają mu tylko 2,4 mln dolarów na otwarcie.To wynik gorszy od tego, jaki uzyskało, którego dystrybucja poszerzyła się w weekend o 714 kin. Film zarobił aż 3,2 mln dolarów notując drugą najlepszą średnią spośród tytułów w Top10.O ponad tysiąc kin zwiększyła się dystrybucja filmu. W efekcie A24 chwali sięA na horyzoncie studio już może mieć kolejny hit. W sześciu kinach wystartowałoFilm uzyskał solidną (choć nie spektakularną) średnią - 35,9 tys. dolarów.(numerem jeden jest "Asteroid City" - 142,2 tys. dolarów).Tymczasem szefowie AMC mogą otwierać szampana. Zatrzymanie w kinach koncertowego filmuopłaciło się. Właśnie wyprzedził siódmą część " Mission: Impossible ". AGdzieś w Top 10 znajdzie się też nowe bollywoodzkie widowisko. Film zadebiutował w sobotę i na razie posiadamy dane tylko z tego dnia. W amerykańskich kinach zarobił 1,05 mln dolarów.comScore podaje jako wynik otwarcia 2,3 mln dolarówW najbliższy piątek widzowie będą mieli poważne dylematy, bo do kin trafią aż cztery duże premiery. Lionsgate zaprosi na widowisko. Disney spróbuje odciągnąć fanów Michaela Fassbendera od Netfliksa, gdzie niedawno swoją premierę miał " Zabójca ", wprowadzając komedię sportową. Po tym, jak film od miesiąca święci triumfy w kinach na świecie, Universal w końcu wprowadzi w Ameryce animację. Czwartą premierą jest slasherzainspirowany fałszywym zwiastunem "Thanksgiving".