Box Office USA: Liam Neeson wciąż najlepszy

W amerykańskim box offisie wciąż straszą pustki. Do zwycięstwa wystarczyło niewiele ponad 2 mln dolarów. Tyle właśnie zarobił podczas trzeciego weekendy " The Marksman " z Liamem Neesonem w roli głównej.Na specjalną uwagę zasługuje animacja " Krudowie 2: Nowa era ", która mimo dziewięciu tygodni na liście i możliwości obejrzenia jej bez wychodzenia z domu wciąż utrzymuje się na podium. Walkę o pierwsze miejsce przegrała zaledwie o 200 tysięcy dolarów. Sprzedaje się też lepiej od " Wonder Woman 1984 ", która jest obecna w kinach o cztery tygodnie krócej.Ogólnie wyniki niemal wszystkich filmów pozostały na podobnym poziomie co przed tygodniem. A w przypadku " Wojny z dziadkiem " zanotowaliśmy nawet wzrost wpływów.W pierwszej dziesiątce pojawiła się tylko jedna nowość, ale nie zainteresowała widzów. " Przyjaciel domu " miał swoją światową premierę na festiwalu w Toronto w 2019 roku. I choć w obsadzie są Dakota Johnson Jason Segel oraz Casey Affleck , to przez wiele miesięcy nikt nie był zainteresowany pokazaniem go amerykańskiej publiczności. Kiedy w końcu to nastąpiło, obraz zarobił zaledwie 250 tys. dolarów, co dało dopiero ósme miejsce.Cała pierwsza dziesiątka wygląda następująco: