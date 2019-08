Box Office USA: Udany skok na kasę Hobbsa i Shawa

Getty Images © Mark Wilson



Universal Pictures może odetchnąć z ulgą., czyli spin offwykonał plan minimum. Widowisko akcji zajęło pierwsze miejsce w amerykańskim weekendowym zestawieniu zarabiając według szacunków studia 60,8 mln dolarów.Jest to wynik niemal identyczny do tego, jaki przed rokiem uzyskał inny akcyjniak -. Tamten obraz ostatecznie zarobił w Stanach Zjednoczonych 220 milionów dolarów. Budżetwyniósł 200 milionów, więc pójście w ślady konkurenta jest dla Universal Pictures jak najbardziej pożądane.Oczywiście w porównaniu do innych tytułów serii, otwarcienie robi większego wrażenia. Jest to bowiem najgorszy wynik od czasu reaktywacji cyklu czwartą częścią. Dotychczas tylko pierwsze trzy tytuły miały na otwarcie wpływy poniżej 70 milionów dolarów. Rekordzistą pozostająz wynikiem 147,2 mln dolarów.Dotychczasowy lider amerykańskiego box office'u,, tym razem znalazł się na miejscu drugim. Jednak wciąż utrzymuje bardzo solidne wyniki. Według szacunków Disneya zarobił 38,2 mln dolarów. Oznacza to, że łącznie na koncie baśniowego widowiska jest już 430,9 mln dolarów. To czyni zdrugi najbardziej kasowy tytuł tego roku. Zepchnął na trzecie miejsce(426,8 mln dolarów).I pozostajemy przy temacie Disneya. Jeszcze przed weekendem (w środę)zostało czwartą premierą tego roku, której wpływy przekroczyły 400 milionów dolarów. Jest to również czwarta produkcja Pixara, której udała się ta sztuka. Przed końcem tygodnia zostanie trzecią najbardziej kasową animacją tego studia, wyprzedzając, którego finalny wynik w amerykańskim box offisie to 415 milionów dolarów.Wciąż znakomicie radzi sobie w niewielkiej liczbie kin. Wpływy w porównaniu z ubiegłym weekendem wzrosły o 60% do 2,4 mln dolarów, co umożliwiło filmowi awans z dziesiątej na siódmą lokatę. Łącznie obraz ma już 6,8 mln dolarów, co czyni z niego drugi najbardziej kasowy tytuł wprowadzony w tym roku przez A24. Lepiej poradził sobie tylko, który jednak trafił do kin w całym kraju.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek w kinach zrobi się tłoczno od premier. Paramount szykuje bowiem familijne widowisko. Lionsgate zaproponuje widzom horror wyprodukowany przez Guillermo del Toro . Disney wprowadzi produkcję Fox 2000. Warner Bros. zaprosi do kin na ekranizację komiksu. Zaś Bleecker Street będzie liczyć na sukces filmem biograficznymo niesłusznie oskarżonym o gwałt graczu NFL .