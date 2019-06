Bradley Cooper, a nie Leonardo DiCaprio w "Zaułku koszmarów"

Getty Images © Mike Marsland



Mamy złą wiadomość dla fanów Leonarda DiCaprio i dobrą dla tych, którzy kochają Bradleya Coopera . Ten pierwszy odrzucił ofertę zagrania w nowym filmie Guillermo del Toro . Teraz propozycję udziału w projekcie otrzymał Cooper.Film jest ekranizacją książki Williama Lindsaya Greshama wydanej w Polsce pod tytułem. Powieść była już raz przeniesiona na ekrany kinowe. Było to jednak dawno temu,przez Edmunda Gouldinga , a jego gwiazdą był Tyrone Power Lata trzydzieste XX wieku to pozornie inne czasy, gdzie popularne były jarmarki osobliwości i wróżenie z kart tarota. Jednak namiętności i żądze kierujące człowiekiem były takie same jak dziś... Jako naganiacz widzów do jarmarcznych bud pełnych dziwaków, Stan Charlisle wystarczająco się napatrzył, by chcieć w życiu czegoś więcej. Ma przecież na tyle sprytu i ambicji, żeby oczyma wyobraźni widzieć już siebie u boku pięknej Molly w roli medium w jego własnym spektaklu - popisowym numerze wyłącznie dla bogatych klientów. Musi tylko wcześniej pozbawić życia jednego pijaczka i zbałamucić wdowę po nim, by nauczyła go najlepszych numerów. Ale takie zagrywki bez skrupułów Stan ma przecież we krwi - odkąd kłamał dla matki, by kryć przed ojcem jej schadzki z kochankiem. Del Toro napisał scenariusz filmu we współpracy z Kim Morgan . Jest też jego jednym z producentów. Zdjęcia powinny rozpocząć się jesienią.