Bryan Singer jednak nie nakręci "Czerwonej Sonji"?

Wszystko wskazuje na to, że szefowie Millennium Films przemyśleli sprawę i nie są gotowi stać murem za oskarżanym o pedofilię Bryanem Singerem . Studio właśnie poinformowało, że wycofałoz targów towarzyszących festiwalowi filmowemu w Berlinie . Portal Deadline sugeruje również, że rozważana jest zmiana reżysera.Najnowsze problemy Singera rozpoczęły się kilka tygodni temu, kiedy to "The Atlantic" opublikowało obszerny artykuł opisujący zeznania kilku mężczyzn ujawniających, że uprawiali seks z reżyserem jako niepełnoletni chłopcy.Tuż po publikacji artykułu szef Millennium Films Avi Lerner kategorycznie odrzucił możliwość usunięcia Singera ze stanowiska reżysera widowiska. Opublikowane rewelacje nazwał zaś fake newsami.W ubiegłym tygodniu Lerner zaczął jednak łagodzić swoje stanowisko. Stwierdził, że źle się wyraził. Podkreślił, że jego zdaniem każde wyznanie ofiary należy traktować bardzo poważnie i nie można kneblować im ust. Nie chce jednak, żeby wyroki wydawał Twitter, lecz sąd podczas sprawiedliwego procesu.to historia dzielnej bohaterki, która sama doświadczyła napaści seksualnej. Wiele osób w branży oburzonych jest tym, że historię tę ma opowiedzieć osoba, która podejrzana jest o to, że jest seksualnym drapieżcą.