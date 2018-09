Getty Images © Noam Galai



Legendarny amerykański aktor Burt Reynolds nie żyje. Miał 82 lata. Zmarł w szpitalu na Florydzie na zawał serca. O śmierci poinformował jego manager, Erik Kritzer. Reynolds zaczął swoją karierę w latach 50. i kontynuował ją nieprzerwanie przez ponad 70 lat. Zaczynał od teatru, ale bardzo szybko upomniały się o niego telewizja i kino - swoją pierwszą rolę na małym ekranie dostał już w 1955 roku w popularnym i doskonale ocenianym serialu. Na przełom kinowy musiał trochę poczekać. Aż do 1972 roku. Dopiero po roli w kontrowersyjnym thrillerze Johna Boormana , aktor stał się gwiazdą.Zagrał blisko 200 ról. Między innymi w, a także kultowych seriachoraz. Jego największym sukcesem w karierze pozostaje jednak Paula Thomasa Andersona - za rolę magnata branży porno, Jacka Hornera, otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego oraz Złoty Glob. Do Globów był nominowany jeszcze czterokrotnie, przy czym jedną nominację zamienił na statuetkę ().Był wciąż aktywny zawodowo. Pośmiertnie pojawi się jeszcze w filmie, do którego dokończono zdjęcia, a premierę zaplanowano na grudzień. Pracował również na planie Tarantino przy oczekiwanym. Jego śmierć będzie niepowetowaną stratą dla kina.