CINERGIA 2019 - Łódzkie święto kina

- mówił podczas piątkowej Gali krytyk filmowy Tomasz Raczek, przewodniczący kapituły Nagrody im. Marii Kornatowskiej. Dziękująca za wyróżnienie Ewa Puszczyńska nie kryła wzruszenia podkreślając jak ważna była dla niej osoba Marii Kornatowskiej - autorki, która odcisnęła swoje piętno na polskim kinie. -Nagród pierwszego festiwalowego wieczoru było więcej. Irlandzki reżyser Lenny Abrahamson odebrałprzyznawanego w Łodzi niepokornym twórcom idącym pod prąd modom i trendom.- mówił podczas Gali Sławomir Fijałkowski, pomysłodawca i producent Cinergii. -Będący gościem pierwszej w Polsce retrospektywy swoich filmów reżyser przyjechał do Łodzi wraz z rodziną i przez weekend intensywnie uczestniczył we wszystkich pokazach swoich filmów z uśmiechem na ustach odpowiadając na pytania publiczności.Do grona laureatówdołączył także wybitny operator Ryszard Lenczewski - usłyszeliśmy w laudacji wygłoszonej na cześć laureata na scenie kina Helios Sukcesja. Ryszard Lenczewski z powodów osobistych nie mógł być obecny na gali. W imieniu twórcy statuetkę na odebrała małżonka. Publiczność obejrzała natomiast krótkometrażowy film jego autorstwazrealizowany telefonem komórkowym.Tego wieczora widzowie poznali również laureatów kolejnej nowej nagrody CINERGII przyznawanej w ramach sekcji "VR jako nowe kino atrakcji" prezentującej produkcje w tzw. rzeczywistości rozszerzonej. Wśród filmów dokumentalnych wykorzystujących technologię Virtual Reality nagrodzono film Patryka Jordanowicza . Natomiast wyróżnienie dla fabuły z elementami wirtualnej rzeczywistości powędrowało w ręce Tomasza Dobosza – autora filmuW programie CINERGII znalazły się pokazy głośnych, nagradzanych tytułów i klasyki kina. Jak co roku filmowy trzon CINERGII stanowią konkursy młodego kina. W tegorocznych zmaganiach o główną nagrodę KONKURSU EUROPEJSKICH DEBIUTÓW I FILMÓW DRUGICH -. Aż pięć z nich pokazywanych jest w Łodzi premierowo. Ocenia je profesjonalne jury pod przewodnictwem reżysera i scenarzysty Macieja Pieprzycy , autora głośnych i nagradzanych. Wśród jurorów znaleźli się także ceniona w Polsce i na świecie montażystka Agnieszka Glińska , błyskotliwa felietonistka i dziennikarka Agata Passent oraz aktor teatralny i filmowy, a także artysta-fotograf Tomasz Tyndyk Również dziewięć filmów staje w szranki w KONKURSIE POLSKICH DEBIUTÓW I FILMÓW DRUGICH. W zmaganiach o główną nagrodę –. Wśród filmów, które zostały zakwalifikowane do konkursu znalazły się tytuły, które zaistniały już w festiwalowym obiegu, jak głośne, nagradzane na w Gdyni obrazy Małgorzaty Imielskiej czy Moniki Jordan-Młodzianowskiej , który przyjedzie na Cinergię z Nagrodą dla Najlepszego Reżysera przyznaną właśnie na Festiwalu Filmów Polskich Ekran w Toronto. W gronie tym są jednak także produkcje będące dopiero na początku swej festiwalowej drogi, jak nakręcony w Japonii dokumentMateja Bobrika czy realizowany przez 9 lat obraz Krystiana Kamińskiego przedstawiający relację malarza Zdzisława Beksińskiego z marszandem Piotrem Dmochowskim.Konkursowe filmy ocenia profesjonalne jury pod przewodnictwem reżyserki, scenarzystki i producentki Joanny Kos-Krauze . Zasiądą w nim także uznawana za jedną z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia Karolina Bruchnicka oraz najwybitniejsza polska fotosistka Renata Pajchel. Festiwalowa publiczność będzie miała okazję poznać jej twórczość dzięki wystawie WERKI. WAJDA. Renata Pajchel. którą przygotowało Stowarzyszenie Filmowe KinoArt. Autorka i bohaterka ekspozycji spędziła blisko 30 lat na planie filmów Andrzeja Wajdy . Stosując nowatorską metodę robienia zdjęć aparatem w dźwiękoszczelnej obudowie Renata Pajchel mogła bezpośrednio uczestniczyć podczas kręcenia ujęć na planie filmowym i, wykorzystując umiejętności nabyte podczas studiów na wydziale operatorskim, uchwycić żywe emocje aktorów i atmosferę sceny. Efektem współpracy z Andrzejem Wajdą , oprócz fotosów, są zdjęcia z planów filmowych, czyli "werki". Ich autorka posiada w swoich zbiorach prawdziwe "perełki", które w Łodzi po raz pierwszy wystawione zostaną na widok publiczny. - Andrzejowi Wajdzie – mówi artystka. Lenny Abrahamson powoli żegna się już z łódzką publicznością. Od 26 listopada gościć będzie w Łodzi natomiast amerykański aktor Joe Pantoliano uwielbiany przez fanów. Aktor weźmie udział w specjalnym seansieodrestaurowanym na 20. rocznicę powstania filmu. Ponadto w Łodzi promował będzie także swój najnowszy filmi wraz z jego reżyserem Seanem Cisterną również spotka się z festiwalową publicznością.Cinergię odwiedzi równie jedna z najwybitniejszych czeskich dokumentalistek Jana Ševčíková - współtwórczyni czeskiej szkoły "czaso-zbiorczego dokumentu" (časozberný dokument), która na realizację swoich filmów poświęca całe lata cierpliwie obserwując bohaterów i kreśląc ich intymne portrety. Reżyserka przyjedzie do Łodzi razem z retrospektywą swoich filmów, które prezentowane będą w większości z oryginalnych taśm 35 i 16 mm. A dzięki wsparciu Czeskiego Centrum festiwal prezentuje je całkowicie nieodpłatnie.29 listopada gościem Gali Zamknięcia 24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA będzie światowej sławy reżyser, laureat Oscara i Złotej Palmy, a także kilkudziesięciu innych nagród Roman Polański . Autor m.in.czyodbierze statuetkę, którym łódzka impreza od lat honoruje niepokornych twórców filmowych idących pod prąd modom i trendom. Uczestnicy gali przedpremierowo zobaczą jego najnowsze dzieło – wyróżniony Wielką Nagrodą Jury i Nagrodą FIPRESCI w Wenecji, nominowany do Europejskich Nagród Filmowych obrazFinał Cinergii to koncert Ani Dąbrowskiej pt. "Ania Movie Charlie", który odbędzie się 30 listopada 2019 w Teatrze Wielkim w Łodzi. Dzień po ceremonii rozdania nagród tegorocznego Festiwalu nazywana Pierwszą Damą Polskiego Popu Ania Dąbrowska uświetni swoim występ 25-lecie Kina Charlie – kolebki CINERGII, miejsca o ogromnym znaczeniu dla miłośników dobrego kina w Łodzi i nie tylko.Organizatorem 24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA jest Stowarzyszenie Łódź Filmowa przy wsparciu miasta Łódź i Łódzkiego Centrum Wydarzeń.