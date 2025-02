Cameron Diaz o powrocie na plan filmowy: "#MeToo zmieniło wszystko!"

Co powiedziała Cameron Diaz?

Trwająca dekadę przerwa od branży sprawia, że perspektywa Cameron Diaz jest niezwykle interesująca i osobna od wielu analityków i nieprzerwanie aktywnych zawodowo gwiazd. W swoim wywiadzie aktorka pochyla się nad różnicami i nowymi rozwiązaniami, które zostały wdrożone na wysokobudżetowych planach filmowych.powiedziała aktorka.W dalszej części wywiadu Diaz koncentruje się na praktycznych rozwiązaniach wprowadzonych do walki z nadużyciami i niestosownymi zachowaniami. Jednym z nich jest chociażby "anonimowa gorąca linia" telefoniczna, stworzona dla obsady i ekipy filmu, na którą dzwoniąc można zgłosić wszelkie możliwe problemy.dodała aktorka. Znowu w akcji " to film szpiegowski platformy Netflix, w którym grająca obok Jamiego Foxxa Diaz wraca do zawodu po ponad 10 latach - jej odejście od aktorstwa podyktowane było potrzebą skupienia się na sobie, zbudowania kochającej rodziny i "odzyskania swojego życia". W zeszłorocznym wywiadzie dla Variety powiedziała:- powiedziała Cameron Diaz