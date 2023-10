Cate Blanchett dostała rolę w czasie strajku. Jak to możliwe?

Cate Blanchett wejdzie na plan, choć trwa strajk aktorów

"Zielona mgła" - eksperyment Guya Maddina z Cate Blanchett

Tymczasemzrzeszonych w SAG-AFTRA, którego członkinią jest Blanchett . Jakim więc cudem dostała rolę i będzie pracować, kiedy powinna strajkować?Odpowiedź jest prosta.. Otrzymują je te projekty, które powstają bez wsparcia wielkich wytwórni zrzeszonych AMPTP (bo formalnie to z nimi związek zawodowy aktorów jest w sporze zbiorowym). Tymczasem zaodpowiadają: Buffalo Gal Pictures, Walking Down Broadway Ltd. i Thin Stuff Productions.O filmiewiemy niestety niewiele. Guy Maddin trzyma szczegóły projektu w tajemnicy. Ujawnił na razie tylko tyle, że jest tonie jest pierwszym wspólnym projektem Maddina Blanchett . Wcześniej spotkali się na planie Zielona mgła " to found-footage'owy hołd dla San Francisco, pieczołowicie zmontowany z fragmentów filmów, których akcja rozgrywa się w tym dumnym i pięknym mieście. Najsłynniejszym z nich jest z pewnością " Zawrót głowy Alfreda Hitchcocka - i to do niego stale odwołuje się nowy film kanadyjskiego ekscentryka. Zmieniające się jak w kalejdoskopie obrazy parafrazują zdarzenia z klasycznego thrillera. Śledzimy historię o tragicznej miłości i złowrogim spisku, spowitą w kłębach zielonej toksycznej mgły, odurzających wyziewów tajemnicy i śmierci, które w trakcie cyfrowej obróbki zostały dodane do materiałów archiwalnych.