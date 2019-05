Charlize Theron zostanie gwiazdą spin-offu "Szybkich i wściekłych"?

Wszystko wskazuje na to, że grana przez Charlize Theron Cipher może otrzymać własny spin-off. Podobno Universal Pictures bardzo chce zmienić cykl w uniwersum równie szerokie, jak to, które ma Marvel.Informacja o potencjalnym spin-offie znalazła się w obszernym artykule "The Hollywood Reporter" poświęconym konfliktowi Universal Pictures z producentem cyklu Nealem Moritzem . Otóż wytwórnia ma już dość chimerycznego producenta i odsunęła go od wszystkich nowych filmów. Może to zrobić, ale jedynie pod warunkiem, że za każdy z tytułów, przy których Moritz nie będzie pracował (a mógł w ramach wcześniejszych kontraktów), zapłaci mu odszkodowanie.I tu pojawia się problem. Wytwórnia jest bowiem gotowa płacić Moritzowi za planowane sequele. Twierdzi za to, że kontrakt producenta nie daje mu żadnych praw do spin-offów. Moritz jednak ma inne zdanie i o swoje prawa walczy w sądzie. Twierdzi, że Universal jest mu winne pieniądze za tegoroczny spin-off. Był współautorem pomysłu na ten film i został od niego odsunięty tuż przed rozpoczęciem zdjęć. Moritz twierdzi, że wytwórnia obiecała mu 2 miliony dolarów plus 6% od wpływów (jest to podobna umowa, jaką ma ze studiem w odniesieniu do ósmej, dziewiątej i dziesiątej części). Producent domaga się, by studio dotrzymało warunków tej umowy (zawartej ustnie) lub zapłaciło mu z góry 6,8 mln dolarów plus dodatkowe miliony premii i udział w zyskach.Pozew w tej sprawie Moritz złożył jeszcze w tamtym roku. Proces odbywać się będzie w czasie, kiedy kręcone będą zdjęcia dziewiątej części cyklu, a także trwać będzie promocja, który trafi do kin na początku sierpnia. Studio musi też ostatecznie rozwiązać konflikt z producentem, zanim ruszy z pracami nad jakimikolwiek innymi projektami w ramach cyklu.