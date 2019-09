Chiwetel Ejiofor złoczyńcą, który spróbuje zniszczyć reinkarnację

Getty Images © Gary Gershoff



) dołączył do widowiska, którego gwiazdą jest Mark Wahlberg . Nowym nabytkiem jest również Jóhannes Haukur Jóhannesson ).Tytuł odnosi się do nazwy grupy ludzi, którzy przechodzą cykl reinkarnacji pamiętając swoje wcześniejsze wcielenia. Ejiofor zagra jednego z nich, który jednak szykuje diaboliczny plan powstrzymania tego cyklu. Ratunkiem może być cierpiący na schizofrenię Evan Michaels, który jednak wcześniej musi zrozumieć, że obce wspomnienia to w rzeczywistości echa jego wcześniejszych wcieleń...Film jest ekranizacją powieści "The Reincarnationist Papers". Za reżyserię odpowiada Antoine Fuqua