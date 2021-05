Co Netflix przygotował na czerwiec? Oto najciekawsze premiery

***

Już wkrótce czerwiec, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W czerwcu Netflix przygotował dla Was porcję nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno oryginalne produkcje – filmy (" Ojcostwo ", " Gdy sen nie nadchodzi ") i seriale (" Łasuch ", druga część " Lupina ") – jak i kinowe hity ostatnich lat (" Legion samobójców ", " Doktor Sen "). Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę najciekawszych tytułów, które w czerwcu trafią na Netflix. Na który z nich czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!Jak dobrze być złym… Zebrać drużynę złożoną z najbardziej niebezpiecznych pojmanych superprzestępców. Następnie przekazać im najpotężniejszą broń, jaką dysponuje rząd. Wreszcie wysłać ich na misję, której celem jest pokonanie tajemniczego, nieprzeniknionego bytu. Amanda Waller, oficer amerykańskiego wywiadu, doszła do wniosku, że do takiego zadania nada się jedynie zbieranina łotrów, którzy nie mają absolutnie nic do stracenia.Próba wyprania skradzionych pieniędzy staje się źródłem finansowania kryptowaluty, na której interes chcą zrobić biznesmeni, skorumpowany agent FBI i gang z Miami.Historia małżeństwa Williama ( Tom Cruise ) oraz jego pięknej żony Alice ( Nicole Kidman ). Pewnego dnia para udaje się na przyjęcie do Victora Zieglera ( Sydney Pollack ), gdzie kobieta spotyka uwodziciela, z którym przez całą noc flirtuje, rozmawiając o miłości, seksie i życiu. William natomiast zostaje wezwany przez gospodarza na piętro. Okazuje się, że jedna z dziewczyn przedawkowała narkotyki i potrzebna jest pomoc. Doktor robi co może, a całe zajście zostaje między nimi. Małżeństwo wraca do domu, gdzie dochodzi między nimi do kłótni rodzinnej. Aby odreagować, Bill opuszcza mieszkanie i przypadkowo spotyka dawnego przyjaciela, który podaje mu tajemnicze hasło...Akcja filmu rozgrywa się w kwietniu, gdy kwitną wiśnie, a w całym Tokio, które świętuje największe całkowite zaćmienie Słońca w tym stuleciu, panuje świąteczny nastrój. Gdy Księżyc przysłania Słońce, a Ziemię zaczyna spowijać mrok, Usagi i Chibi-Usa spotykają Pegaza szukającego czarodziejki, która mogłaby zdjąć z niego czar Złotego Kryształu. W mieście pojawia się tajemnicza trupa cyrkowa, która planuje rozsiać po Ziemi koszmarne Lemury, zdobyć Legendarny Srebrny Kryształ, przejąć kontrolę nad Księżycem i Ziemią, a ostatecznie zdominować cały wszechświat…Dziesięć lat temu światem zatrzęsła Wielka Zapaść, która w tajemniczy sposób doprowadziła do powstania hybrydowego gatunku — dzieci, które są częściowo ludźmi, a częściowo zwierzętami. Nie wiedząc, czy hybrydy są rezultatem, czy też może przyczyną siejącego spustoszenie wirusa, wielu ludzi reaguje na nie strachem i przemocą. Gus ( Christian Convery ) — pół chłopiec, pół jeleń — przez ostatnią dekadę żył bezpiecznie w swoim leśnym schronieniu. Pewnego dnia niespodziewanie poznaje samotnego wędrowca o imieniu Jepperd ( Nonso Anozie ). Wspólnie wyruszają w pełną niezwykłych przygód podróż po postapokaliptycznej Ameryce w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące ich pytania: o narodziny Gusa, przeszłość Jepperda i prawdziwe znaczenie słowa "dom". Na swojej drodze spotykają nieoczekiwanych sojuszników i wrogów, a Gus szybko odkrywa, że bujny, niebezpieczny świat poza granicami lasu jest o wiele bardziej skomplikowany, niż kiedykolwiek przypuszczał.W wyniku niespodziewanego zdarzenia na Ziemi przestają działać urządzenia elektroniczne, a ludzie nie mogą zasnąć. Świat ogarnia chaos. Stojącej w obliczu katastrofy ludzkości może pomóc wyłącznie córka Jill — weteranki, którą dręczą demony przeszłości. Czy byłej żołnierce uda się bezpiecznie dotrzeć z córką do celu i ocalić świat, zanim sama wpadnie w otchłań szaleństwa?Minęło wiele lat od czasu wydarzeń, które rozegrały się w " Lśnieniu ". Dorosły już Dan Torrence ( Ewan McGregor ) spotyka dziewczynkę, która przejawia podobne do niego zdolności. Stara się ją chronić przed kultem o nazwie Prawdziwy Węzeł, którego członkowie polują na dzieci obdarzone mocami, aby zachować nieśmiertelność.To już nie jest gra. Zaślepiony żądzą zemsty na Hubercie Pellegrinim Assane doprowadził do rozbicia własnej rodziny. Przyparty do muru, musi teraz obmyślić nowy plan, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo.Henry Brogan ( Will Smith ) to elitarny zabójca przebywający na emeryturze. Niespodziewanie zostaje zaatakowany przez tajemniczego młodego mężczyznę, który okazuje się jego klonem. Henry zamierza dowiedzieć się, dlaczego został obrany na cel i kto jest twórcą zamachowca.***16 czerwcaTakich pingwinów jeszcze świat nie widział! Lód i śnieg? Nigdy w życiu! Łobuzerska ekipa afrykańskich bezlotków uderza na skąpane w słońcu plaże i łamie wszelkie zasady. Każdego lata eleganckie ptaki w smokingach walczą o najlepsze miejscówki na piaszczystym wybrzeżu Simonstadu na południe od Kapsztadu i rozrabiają na całego. Gdy plażowicze smarują się kremami z filtrem i woskują deski surfingowe, ten zagrożony gatunek, który przystosował się do upałów i długodystansowych podróży, zakorkowuje ulice i sieje chaos w tropikalnym raju. Ich misja: znaleźć partnera, spłodzić dzieci i nie wyginąć! W każdym z ośmiu odcinków tego serialu o prawdziwym życiu afrykańskich pingwinów można liczyć na mnóstwo świetnej rozrywki, uroczych bohaterów — od kłopotliwych gagatków po słodkie pary nowożeńców — dramaty, a także dużą dawkę czerni i bieli.Jest rok 1927 (rok po zakończeniu szóstego sezonu serialu). Ponownie znajdziemy się w niezwykłym domostwie, jeszcze bardziej niż dotąd pełnym przepychu. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy – wystawne wnętrza, nieprawdopodobne kostiumy, glamour. Czas jeszcze raz znaleźć się w świecie, w którym przeplata się dramat, komedia i romans. Wracając do domu Granthamów, zobaczymy rodzinę oraz służbę w czasie przygotowań do największego zaszczytu, jaki można sobie wyobrazić – wizyty królewskiej.Dwunastoletni Max ( Jacob Tremblay ) jest w stresie. Właśnie zaproszono go na jego pierwsze kissing-party, tyle tylko, że nie wie, jak się całować… Pragnąc zdobyć na ten temat wiedzę, Max i jego kumple – Thor i Lucas – wykradają ojcu Maxa drona, którego nie wolno mu używać, z zamiarem podglądania baraszkujących nastolatków z sąsiedztwa. Ale coś idzie nie tak i dron nadaje się do wyrzucenia… Zdesperowani chłopcy postanawiają zrobić wszystko, by podrzucić nowego drona, zanim do domu wróci ojciec Maxa ( Will Forte ). Zła decyzja goni złą decyzję, wyprawa kończy się przypadkową kradzieżą narkotyków, paintballem w stowarzyszeniu studenckim i wielką ucieczką – przed policją i przerażonymi nastolatkami.Rok po erupcji podlodowcowy wulkan Katla jest wciąż aktywny. Gríma nadal szuka swojej siostry, która zaginęła w dniu pierwszego wybuchu. Gdy nadzieja na odnalezienie jej ciała gaśnie, mieszkańców okolicy zaczynają odwiedzać nieoczekiwani goście. Pod lodem może kryć się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć.Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Jednak może to wcale nie oznacza, że szczęście się do nich uśmiechnęło...W tej ciepłej, zabawnej i opartej na faktach historii Kevin Hart wciela się we wdowca, który mierzy się z jednym z najtrudniejszych wyzwań świata — ojcostwem.Nadszedł czas, by ponownie rozprawić się z zombie. Tym razem spotkamy się w okolicach Białego Domu. Od czasu powstania pierwszego filmu, na świecie pojawiło się mnóstwo nowych zombie, a te, które przetrwały – ewoluowały. I choć z zombie walczyć niełatwo, czasem najtrudniej stawić czoła… rodzinie, zwłaszcza tak złośliwej i nieprzebierającej w środkach rodzinie.Andrea Singer zawsze stawiała karierę na pierwszym miejscu i chociaż randkowanie przychodziło jej łatwo, miłość nigdy nie była priorytetem… dopóki nie poznała Dennisa – ekscentrycznego nerda o rozbrajającym uroku osobistym. Dennis nie wywiera jednak równie dobrego wrażenia na Margot, przyjaciółce Andrei, która namawia ją do prześwietlenia amanta, uciekając się do różnych sztuczek.W 1989 roku, na początku nowej japońskiej ery Heisei Muranishi ( Takayuki Yamada ) był królem branży filmów pornograficznych. Wydawał wiele filmów w seriach tematycznych, jednak żaden z nich nie stał się tak sławny, jak "I Like It S&M Style", arcydzieło wyprodukowane wspólnie z Kuroki ( Misato Morita ). W tym czasie Muranishi rozszerza działalność o telewizję satelitarną. Aby zrealizować swoje wielkie marzenie o "porno spadającym z nieba", gromadzi kapitał. Przyglądający się temu Kawada ( Tetsuji Tamayama ) ma zastrzeżenia do decyzji podejmowanych przez Muranishiego. Jednak Muranishi ignoruje uwagi swojego przyjaciela Kawady i przestaje z nim współpracować. Zakłada nową firmę, Diamond Visual, i promuje w niej nowe aktorki, wśród których znajduje się Mariko Nogi ( Yuri Tsunematsu ). Tymczasem jego dawny partner Toshi ( Shinnosuke Mitsushima ), wstąpiwszy do yakuzy dowodzonej przez Furuyę ( Jun Kunimura ), żywi wobec Muranishiego mieszane uczucia.Prześmiewcza, animowana wersja historii Stanów Zjednoczonych. Jerzy Waszyngton z piłą mechaniczną w ręku kompletuje grupę podżegaczy - wśród których znajdują się piwolubny Sam Adams, słynny naukowiec Tomasz Edison, znany jeździec Paul Revere oraz bardzo wkurzony Geronimo - aby pokonać Benedicta Arnolda i króla Jakuba w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Kto wygra? Tego nie wie nikt, ale jednego można być pewnym - poznacie ojców założycieli z zupełnie innej strony.