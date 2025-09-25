Newsy Filmy "Mam parę uwag" #122: "Sirât" to film do tańca czy do różańca?
Czy o "Sirât" lepiej się tańczy niż rozmawia? Całkiem możliwe – a jednak próbujemy rozmawiać. Julia Taczanowska i Jakub Popielecki biorą na warsztat nowy film Olivera Laxe, dzielą się najdziwniejszymi skojarzeniami, jakie sprowokował, i zastanawiają się, co sprawia, że produkcja podzieliła widzów. Posłuchajcie nowego podcastu z cyklu "Mam parę uwag".

W sto dwudziestym drugim odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Sirât" (reż. Oliver Laxe, 2025). Dlaczego nowe dzieło Olivera Laxe tak bardzo dzieli publiczność? Co sprawia, że trudno się o nim rozmawia? O czym świadczą wyliczanki podobnych filmów, w które bawią się widzowie? Czy ascetyczność formy jest tu wadą czy zaletą? Co mówi – bądź próbuje mówić – "Sirât" o współczesnym świecie? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.

Zapraszamy do słuchania:



Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Sirât" – zwiastun




