Czy Sony i Disney będą dalej dzielić się Spider-Manem?

Najnowsza środowiskowa plotka głosi, że umowa między Sony a Disneyem, której przedmiotem jest Spider-Man, będzie przedłużona. Jeśli ktoś martwił się, że Tom Holland wyparuje z kinowego uniwersum Marvela po premierze widowiska, to niepotrzebnie.Informację ujawnił na Twitterze Charles Murphy z portalu That Hashtag Show. Dziennikarz napisał, że nakręciwszy Holland wypełnił kontraktowe zobowiązania wobec Marvel Studios. Trzeci film o Człowieku-Pająku wciąż może powstać w ramach kinowego uniwersum Marvela, ale nie było to zagwarantowane na etapie spisywania oryginalnej umowy.Murphy przewiduje jednak, że Sony i Disney podtrzymają dotychczasowy kompromis, zgodnie z którym Marvel realizuje filmy o Spider-Manie, Sony na nich zarabia, a w zamian Marvel może wykorzystywać Człowieka-Pająka w swoich filmach (np. serii o Avengers). Tymczasem Sony może budować własne miniuniwersum wokół "okołospidermanowych" postaci w rodzaju Venoma czy Morbiusa.Dziennikarz opiera swoje domysły m.in. na postaci Normana Osborna. Miał on rzekomo pojawić się w, przygotowywanym przez Sony filmie o Silver Sable i Black Cat, drugoplanowych bohaterkach z bezpośredniego otoczenia Spider-Mana. Murphy mówi, że na własne oczy widział Osborna w scenariuszu. Projekt został jednak w międzyczasie skasowany – możliwe, że właśnie ze względu na postać czarnego charakteru. Murphy powtarza bowiem plotkę, jakoby Kevin Feige (szef Marvel Studios) jakiś czas temu poprosił Amy Pascal (ówczesną szefową studia Sony) o usunięcie ze scenariusza kilku postaci (prawdopodobnie Osborna i być może Chameleona). Dlaczego? Żeby Marvel mógł wykorzystać je w swoich filmach.Murphy spekuluje, że Feige może mieć dalekosiężny plan związany z Osbornem, którego postać to dużo więcej niż tylko Green Goblin. Możliwe, że producent zamierza rozwinąć wątek Osborna jako wpływowego polityka oraz wprowadzić założoną przez niego grupę Dark Avengers.W tym roku zobaczymy Spider-Mana w dwóch filmach: premiera24 kwietnia, atrafi do kin 5 lipca. Co dalej z Człowiekiem-Pająkiem – zobaczymy.