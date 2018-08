Czy Woody Allen zrobił sobie przerwę od reżyserii?

Getty Images © Kevin Winter



Jedną z najpewniejszych rzeczy w świecie filmu od lat było to, że Woody Allen kręci jeden film rocznie. Jeśli jednak wierzyć plotkarskiej kolumnie Page Six, artysta nie pracuje obecnie nad żadnym projektem. Byłby to pierwszy przypadek w jego karierze od początku lat 80.Page Six nie podaje powodów takiej sytuacji. Można się jednak domyślać, że jest to pokłosie ubiegłorocznej burzy, jaka rozpętała się wokół Allena . To wtedy przypomniano oskarżenia o molestowanie seksualne, jakiego reżyser miał dokonać przed laty na 7-letniej adoptowanej córce Dylan Farrow. I choć oficjalnie sprawa została zamknięta, a Allena oczyszczono z oskarżeń, to wiele osób nabrało wątpliwości, wierząc słowom Dylan Farrow w kontekście ruchu #metoo.Niektórzy z aktorów, którzy wcześniej z nim pracowali, publicznie zadeklarowała, że już nigdy więcej nie wystąpi w jego filmach. Z kolei Amazon, z którym Allen na podpisaną ramową współpracę, do dziś nie zaprezentował światui nie wiadomo, czy kiedykolwiek to uczyni.Od czasu premieryw 1982 roku Woody Allen regularnie rok w rok prezentował światu kolejne wyreżyserowane przez siebie filmy.