To coś nowego. Woody Allen nakręci film po francusku

Woody Allen wraca do Paryża

Woody Allen żegna się z kinem

Amerykanie odwrócili się od Woody'ego Allena . To zmusiło 86-letniego reżysera do wyjścia poza swoją strefę komfortu. Po raz pierwszy w swojej karierze nakręci film po francusku.Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Woody Allen znów będzie robił film o Paryżu. Poprzednio był to obraz z hollywoodzkimi gwiazdami, zrealizowany po angielsku. Teraz będzie zupełnie inaczej.Według nowych doniesień na temat projektu niezatytułowany film zostanie zrealizowany w języku francuskim. Woody Allen zamierza też pracować głównie z francuskimi aktorami. Allen nie ujawnił szczegółów fabuły. Zasugerował jednak, że film będzie podobny do " Wszystko gra " w tym sensie, że będzie to toksyczny thriller miłosny.Zdjęcia powinny rozpocząć się we wrześniu.W wywiadzie, jaki przeprowadził z nim Alec Baldwin , reżyser zdradził, że planuje nakręcić jeszcze jeden bądź dwa filmy. Zaznaczył jednak, że ze względu na postępujący upadek kin nie czuje już ekscytacji związanej ze swoim zawodem. Allen powiedział, że do pracy w filmie zniechęcają go zmiany, jakich doświadcza przemysł kinowy. Allen , który kiedyś kręcił film rocznie, opowiedział też o swojej nowej, postpandemicznej codzienności: