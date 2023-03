Daisy Ridley gwiazdą serialu Prime Video. Co wiemy o "The Better Liar"?

O czym opowiada "The Better Liar"?

Nie tylko Rey z "Gwiezdnych wojen". Skąd znamy Daisy Ridley?

Nie tylko Rey z "Gwiezdnych wojen". Skąd znamy Daisy Ridley?

Daisy Ridley, najlepiej znana jako Rey, zostanie gwiazdą serialu. Projekt, będący adaptacją powieści "The Better Liar" Tanen Jones, powstaje dla Hulu. Za jego sterami stanie Raelle Tucker, która ma na koncie takie produkcje jak "Jessica Jones" czy "True Blood".

Bohaterką "The Better Liar" jest kobieta, która po tajemniczej śmierci siostry chce przejąć wspólny spadek. W tym celu wynajmuje bliźniaczo podobną do zmarłej dziewczynę. Żadna z nich nie zdaje sobie sprawy, że ich oszustwo doprowadzi do odkrycia sieci mrocznych tajemnic.

Daisy Ridley największą popularność przyniosła rola Rey w sequelach "Gwiezdnych wojen". Po raz pierwszy wcieliła się w tę bohaterkę w filmie "Przebudzenie Mocy". Mogliśmy ją zobaczyć również w "Ostatnich Jedi" i "Skywalker. Odrodzenie". W jej filmografii znajdziemy również role w filmach, w których partnerowała, czy pandemiczną komedię Netfliksa.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Długo wyczekiwany finał legendarnej sagi "Gwiezdne wojny", a także ostatni rozdział opowieści o rodzinie Skywalkerów. Kim jest Rey? Czy Jasna Strona Mocy pokona w końcu Ciemną Stronę? 

Fabuła ma miejsce rok po wydarzeniach z filmu "Ostatni Jedi". Kylo Ren przylatuje na planetę Mustafar, gdzie znajduje artefakt Sithów, a ten naprowadza go na tajemniczą planetę Exegol gdzie odkrywa mroczną tajemnicę mrocznego zakonu. Tymczasem Rey kontynuuje trening Jedi pod okiem Lei Organy, a Finn i Poe Dameron dowiadują się, że Imperator Palpatine żyje, w związku z czym muszą znaleźć sposób na to, by powstrzymać go już raz na zawsze.