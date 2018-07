Dan Stevens też poczuje "Zew krwi"

Getty Images © Jamie McCarthy



) dołączył do obsady filmu. Wcześniej angaż otrzymał Harrison Ford Film jest nową ekranizacją słynnej książki Jacka Londona . Jest to historia poszukiwacza złota Johna Thorntona ( Ford ), który zostaje właścicielem Bucka, mieszańca bernardyna i owczarka szkockiego. Człowiek i pies muszą stawić czoła licznym niebezpieczeństwom, stwarzanym zarówno przez dziką przyrodę, jak i złych ludzi.Na razie nie jest jasne, kogo zagra Stevens . Ma to być jednak rola kluczowa dla fabuły.Zdjęcia ruszają we wrześniu. Za kamerą stanie Chris Sanders ), scenariusz napisał Michael Green ).Realizację sfinansuje 20th Century Fox. Premierę zaplanowano na 25 grudnia 2019 roku.