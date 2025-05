Legenda polskiego kina w "Na wspólnej". Kim jest tajemniczy Juliusz?

Daniel Olbrychski dołącza do obsady "Na Wspólnej"

to jeden z najważniejszych aktorów w historii polskiego kina. Pracował z takimi reżyserami jak m.in. Andrzej Wajda Krzysztof Kieślowski . W jego filmografii są m.in. " Potop " (1974), " Ziemia obiecana " (1974), " Panny z Wilka " (1979) i " Brzezina " (1970). Zagrał też m.in. u boku Angeliny Jolie w thrillerze " Salt " (2010).Aktor pojawił się jako tajemniczy elegancki starszy pan, który zapukał do drzwi dawnego mieszkania Szulców. Twórcy zapowiadają, że postać, w którą wciela się legenda polskiego kina, z pewnością namiesza w życiu Wojtka ( Wojciech Błach ) i jego bliskich.Jak głosi oficjalna informacja prasowa, nowy bohater zagości na ekranie na dłużej. Gdy Wojtek ( Wojciech Błach ) będzie miał stłuczkę podczas jazdy z kursantem, niespodziewanie pojawi się Juliusz – świadek zdarzenia, który pomoże mu wyjść z opresji. Przedstawi się jako brat zmarłego ojca Wojtka, a mąż Żanety ( Anna Guzik-Tylka ) przypomni sobie, że widział go również na pogrzebie. Uzna, że Juliusz to starszy pan, który po latach spędzonych za granicą szuka kontaktu z rodziną. Szulcowie, z Ludwikiem na czele, będą nim zachwyceni. Jedynie matka Wojtka, słysząc imię Juliusz, wpadnie w popłoch… Czy łączy ich jakaś tajemnica? Na Wspólnej " emitowane jest od poniedziałku do czwartku o 20:15 na antenie stacji TVN.